Huawei MateBook X Pro: Ultrabook mit neuer Intel-Technik & in Grün

Huawei hat heute nicht nur die Verfügbarkeit seiner neuen MateBook D14- und D15-Modelle in Deutschland bekannt gegeben, sondern mit dem MateBook X Pro 2020 auch ein neues Ultrabook angekündigt. Es gibt eine neue Farbe und aktualisierte Intel-Technik unter der Haube.

Besser lesen im Internet dank 3:2-Format

Das Huawei MateBook X Pro kommt in seiner neuesten Variante wieder mit dem bewährten und durchaus erfolgreichen Konzept daher: man steckt ein 14-Zoll-Display im lesefreundlichen 3:2-Format in ein ultrakompaktes Gehäuse mit sehr schmalen Rändern und Touchscreen und bündelt dieses mit neuester Intel-Hardware sowie einem großen Akku und hochauflösenden Display.Das MateBook X Pro hat wieder eine Auflösung von 3000x2000 Pixeln zu bieten, wobei der Bildschirm mit 450 Candela angenehm hell leuchten kann und fast randlos daherkommt. Unter der Haube stecken jetzt neu neuen Intel Core i5-10210U und Intel Core i7-10510U Prozessoren mit jeweils 1,6 bzw. 1,8 Gigahertz Basistakt und maximalen Turbo-Frequenzen von jeweils bis zu 4,2 bzw. 4,9 Gigahertz.Die vierkernigen SoCs werden mit maximal 16 Gigabyte RAM und bis zu ein Terabyte großen PCIe-NVMe-SSDs kombiniert. Zumindest bei der Version mit dem i7-Prozessor steckt außerdem eine Nvidia MX250 mit zwei Gigabyte eigenem Grafikspeicher mit dem auf dem Mainboard, so dass zumindest weniger anspruchsvolle Spiele kein Problem sein sollten. Externe Peripherie lässt sich sowohl über zwei USB Type-C-Ports als auch über einen USB-3.2-Gen2-fähigen USB-A-Port von voller Größe anschließen.Huawei spendiert dem MateBook X Pro wieder einen mit 56 Wattstunden relativ großen Akku, der Laufzeiten von zehn Stunden durchaus realistisch erscheinen lässt. Das Gesamtpaket steckt in einem kompakten Gehäuse aus einer Magnesium-Aluminium-Gehäuse. Die Tastatur ist natürlich hintergrundbeleuchtet und hat wieder die Webcam in einer der Tasten am oberen Rand versteckt. Der Power-Button ist gleichzeitig auch der Fingerabdruckleser zur Anmeldung per Windows Hello.Neu ist in diesem Jahr auch eine der jetzt drei Farbvarianten. Das MateBook X Pro gibt es jetzt auch in einer neuen, dunkelgrünen Ausgabe, was für etwas mehr Abwechslung in der Farbgebung im Notebook-Bereich sorgt. Das Matebook X Pro soll ab April zu Preisen ab 1499 Euro auch in Deutschland starten, wofür der Kunde dann die i5-Version mit 16 GB RAM und 512 GB internem Speicher bekommt.