MateBook X 2020: Neues Huawei-Laptop mit Force-Trackpad à la Apple

Huawei hat mit dem MateBook X 2020 ein neues "Ultrabook" vorgestellt, das die recht erfolgreiche Notebook-Produktpalette des chinesischen Herstellers ergänzt. Neben einem 13-Zoll-Bildschirm mit extrem schmalem Rand soll das neue Laptop aktuelle Intel-Hardware bieten.

Akku schrumpft, Port-Anzahl sinkt

Huawei

Das Huawei MateBook X 2020 schrumpft gegenüber dem Vorgängermodell von 13,9 auf nur noch exakt 13,0 Zoll Bildschirmdiagonale. Das Display nutzt ein stromsparendes LTPS-Panel mit 3000x2000 Pixeln Auflösung, das somit im 3:2-Format gehalten ist und daher den Surface-Geräten von Microsoft ähnelt.Der Bildschirm soll eine Helligkeit von bis zu 400 Candela erreichen und auf Wunsch auch per Touch bedient werden können. Zwar war im Vorfeld der Präsentation von einem "Floating"-Display die Rede, doch kann auch Huawei noch nicht zaubern, so dass hier wieder extrem schmale aber eben doch vorhandene Bildschirmränder bleiben. Der sRGB-Farbraum soll zu 100 Prozent abgedeckt werden und Huawei verspricht, dass ganze 90 Prozent der Fläche des Deckels beim MateBook X 2020 vom Bildschirm gefüllt sind.Unter der Haube sorgen der aktuelle Intel Core i5-10210U oder der Core i7-10510U mit ihren vier Rechenkernen für Vortrieb, wobei die Verwendung von acht oder 16 Gigabyte LPDDR3-Speicher dann doch ein paar Zweifel aufkommen lässt, denn LPDDR4 ist der aktuelle Standard. In allen Varianten des MateBook X 2020 steckt eine mit 512 Gigabyte recht ordentlich dimensionierte PCIe-NVMe-SSD.Um die mit nur noch 13,6 Millimetern noch einmal reduzierte Bauhöhe bei gleichzeitig gesenkter Display-Diagonale umzusetzen, verkleinert Huawei bei seinem neuen Notebook den Akku auf "nur noch" 42 Wattstunden Kapazität, wobei dennoch ordentliche Laufzeiten erreichbar sein sollen. Gleichzeitig verschwindet der USB-A-Port von voller Größe und es werden nur noch zwei USB-C-Anschlüsse verbaut. Einer davon dient auch der Energieversorgung.Die Tastatur bleibt in ihrer Größe unverändert und Huawei verbaut auch wieder die unter einer Taste versteckte Webcam, die bei Bedarf ausklappen kann. Eine interessante Neuerung betrifft allerdings das Trackpad, denn dieses soll unterschiedliche Druckstufen erkennen und ähnlich wie das "Force Touch"-Trackpad von Apples MacBooks haptisches Feedback liefern, ohne für einen Klick wirklich physisch bewegt werden zu müssen.Huawei verpasst dem MateBook X 2020 wie zuvor vier Lautsprecher, die für einen guten Klang sorgen sollen. Anfangs startet das mit Windows 10 ausgerüstete Gerät nur in China, wo es für in der Basisversion mit Core i5-SoC für umgerechnet gut 970 Euro zu haben ist. Der Kunde hat dabei die Wahl zwischen den Farben Grün, Grau, Silber und Rosa. Vermutlich startet das neue Huawei-Notebook bald auch in Europa und damit auch in Deutschland.