Großes Display, kleiner Preis: Sony stellt Xperia L4-Smartphone vor

Bevor sich Sony der Vorstellung seines neuen Flaggschiff-Smartphones widmet, zeigt der japanische Hersteller mit dem Xperia L4 ein günstiges Einsteigermodell. Zu einem Preis von 199 Euro startet der 6,2 Zoll große Androide mit einer Triple-Kamera und 64 GB Speicher.

Mehr Speicher, Megapixel und Akkukapazität

Technische Daten zum Sony Xperia L4 Betriebssystem Android 9.0 Display 6,20 Zoll, 720 × 1680 Pixel, 295 ppi CPU MediaTek Helio P22, 8 × Cortex-A53, 2,00 GHz, 12 nm, 64-Bit GPU PowerVR GE8320 650 MHz RAM 3072 MB LPDDR3 Speicher 64 GB (+microSD) Hauptkamera Triple-Kamera, 13 MP, 1080p LED, f/2.0, AF; 5 MP, f/2.2, AF; 2 MP, f/2.4, AF Frontkamera 8 MP, Display-Blitz, f/2.0, 1080p Verbindungen GSM (2G), HSPA+ (3G), LTE (4G), WLAN AC, Wi-Fi Direct, Miracast, Bluetooth 5.0 LE Satelliten A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo Besonderheiten USB 3.1 Typ C, NFC, Fingerabdrucksensor SIM-Karte Nano-SIM, Dual-SIM Akku 3580 mAh, fest verbaut Größe (B×H×T) 71 × 159 × 8,7 mm Gewicht 178 g Preis 199 Euro

Sony

Wollte man seine neuen Smartphones eigentlich auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona präsentieren, verlagert Sony die Xperia-Launches aufgrund des kursierenden Co­ro­na­vi­rus ins Internet. Den Anfang macht das neue Sony Xperia L4. Das Mobiltelefon richtet sich an Einsteiger und soll ab dem zweiten Quartal dieses Jahres zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von lediglich 199 Euro den Handel erreichen. Das im 21:9 Format be­son­ders in die Länge gezogene Display misst dabei 6,2 Zoll und erreicht eine Auflösung von 1680 x 720 Pixel. Vorteil: Passendes Filmmaterial kann ohne die markanten, schwarzen Balken wiedergegeben werden.Um den Antrieb des Sony Xperia L4 kümmert sich der MediaTek Helio P22-Prozessor, der im 12nm-Verfahren gefertigt wird und mit acht Rechenkernen (Octa-Core) bis zu 2,0 GHz er­reicht. Ihm zur Seite stehen die integrierte PowerVR GE8320-Grafikeinheit und ein mit 3 GB vergleichsweise knapp bemessener Arbeitsspeicher. Im Vergleich zum Vorgänger Xperia L3 wächst neben dem Bildschirm auch der interne Flash-Speicher an, der mit einer Ka­pa­zi­tät von 64 GB auskommt. Optional kann dieser mit Hilfe einer MicroSD-Karte erweitert werden.Ein Upgrade spendiert Sony dem Xperia L4 auch in Hinsicht auf die Kamera-Lösungen, de­ren Hauptsystem an der Rückseite nun mit drei Sensoren bestückt wird. Somit sind Auf­nah­men über den Weitwinkel (13 MP) und Su­per­weit­win­kel (5 MP) möglich, während eine zu­sätz­li­che Linse mit zwei Megapixeln Tie­fen­in­for­ma­tio­nen einfängt. Der Akku zeigt sich zudem mit 3580 mAh, beim Betriebssystem setzt Sony auf Google Android 9.0 Pie und inklusive der Mo­du­le für WLAN-ac, Bluetooth 5, LTE und Co. bringt das Xperia L4 knapp 178g auf die Waage.