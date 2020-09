Sony Xperia 5 II: Neues Flaggschiff-Smartphone offiziell angekündigt

Der Smartphone-Hersteller Sony hat ein neues Flaggschiff-Smartphone vorgestellt. Das Modell hört auf die Bezeichnung Xperia 5 II und ist mit einem 5G-Modem sowie einem High-End-Display ausgestattet. Die Aus­lie­fe­rung des Geräts soll dann im nächsten Quartal beginnen.

Triple-Kamera mit 12-MP-Auflösung

Smartphone in drei verschiedenen Farben erhältlich

Sony

Das neue Flaggschiff-Modell wird von einem Snapdragon 865-Prozessor, der von acht Gi­ga­by­te RAM unterstützt wird, angetrieben. Der 128 Gigabyte große Speicher kann mit Hilfe einer MicroSD-Karte erweitert werden. Das Display ist 6,1 Zoll groß und löst in 4K auf und bietet HDR-Support. Es wird eine Bildwiederholungsrate von 120 Hertz unterstützt.Während die Triple-Kamera auf der Rückseite Bilder mit zwölf Megapixeln aufnimmt, bietet die Frontkamera lediglich eine Acht-Megapixel-Auflösung. Neben dem Fingerabdruck-Scanner an der Seite ist das Smartphone noch mit einer Kopfhörer-Buchse, WLAN-ac, Bluetooth 5.1 und NFC ausgestattet.Die Akkukapazität beträgt 4000 mAh und sollte für eine ordentliche Laufzeit sorgen. Das Gerät kann über den integrierten USB-C-Port auf­ge­la­den werden. Auf dem Flaggschiff-Gerät kommt das Google-Betriebssystem Android 10 zum Einsatz, Es gilt als wahrscheinlich, dass relativ zeitnah ein Update auf Android 11 zur Verfügung gestellt wird.Das Sony Xperia 5 II ist in den drei Farben Schwarz, Blau und Grau erhältlich. Ob die drei Varianten auch hierzulande erhältlich sind, ist jedoch noch unklar. Für das neue Flaggschiff-Modell werden 899 Euro fällig. Der Smartphone-Hersteller möchte im Herbst mit der Aus­lie­fe­rung der vorbestellten Geräte beginnen. Einen genauen Termin gibt es aber noch nicht.