Neue Surface Firmware-Updates für Studio 2 und Laptop 3

Microsoft verteilt neue Firmware-Updates für das Surface Studio 2 und für den Surface Laptop 3 . Die Software-Aktualisierungen verbessern die all­ge­mei­ne Stabilität sowie die Audio-Leistung; neue Funktionen gibt es nicht.

Update-Funktion nutzen

Update Surface Studio 2

Marvell Semiconductor Version 15.68.17017.115: Marvell AVASTAR Bluetooth Radio Adapter - verbessert Bluetooth-Verbindung

Marvell Semiconductor Version 15.68.17017.115: Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller - behebt WLAN-Verbindungsprobleme.

Folgende Updates stehen für das Surface Laptop 3 bereit:

Surface System Version 19.62.139.0: Verbessert Szenarien der Bildschirmhelligkeit und verbessert die Integration zwischen Systemdiensten.

Intel SoftwareComponent Version 1.58.48.0: Verbessert die Integration zwischen den Systemdiensten.

Intel Extension Version 26.20.100.7641: Intel(R) Iris(R) Plus Graphics Extension, verbessert die Grafikstabilität und -leistung und verbessert die Integration zwischen den Systemdiensten.

Intel Display Version 26.20.100.7641: Intel(R) Iris(R) Plus Graphics, verbessert die Stabilität und Leistung von Grafiken.

Intel(R) System Version 10.24.0.3316: Intel(R) Smart Sound Technology (intel(R) SST) Audio Controller, verbessert die Audio-Leistung.

Intel(R) System Version 10.24.0.3316: Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST) OED, verbessert die Audio-Leistung.

Realtek Version 11.0.6000.92: Verbessert die Audio-Leistung.

Realtek Extension Version 6.1.0.2: Verbessert die Integration zwischen den Systemdiensten.

Realtek Media Version 6.0.8846.1: Realtek High Definition Audio (SST) - Sound, Video, Game Controller; verbessert die Audio-Leistung.

Surface System Version 5.91.139.0: Verbessert die Integration zwischen den Systemdiensten.

Surface System Version 1.35.139.0: Surface Light Sensor, verbessert die Lichtbalance und den Kontrast des Systems.

Intel System Version 13.0.1319.1: Intel(R) Management Engine Interface, verbessert die System-Stabilität.

Surface Firmware Version 0.36.0.0: Surface RETIMER, verbessert die System-Stabilität.

Surface Firmware Version 7.100.140.0: Surface UEFI, verbessert die System-Stabilität.

Surface Firmware Version 1.2134.140.0: Surface UEFI, verbessert die System-Stabilität.

Surface System Version 18.50.139.0: Surface Integration, verbessert Szenarien der Bildschirmhelligkeit und verbessert die Integration zwischen Systemdiensten.

Surface System Version 5.91.139.0: Surface Integration Service Device, verbessert die Integration zwischen den Systemdiensten.

Realtek Extension Version 6.1.0.2: Realtek Extension, verbessert die Audio-Leistung.

Realtek Media Version 6.0.8846.1: Realtek High Definition Audio - Sound, Video, Game Controller; verbessert die Audio-Leistung.

Realtek SoftwareComponent Version 11.0.6000.92: Realtek Hardware Support Application, verbessert die Audio-Leistung.

Advanced Micro Devices System Version 1.0.25.0: AMD Micro PEP, verbessert die System-Stabilität.

Advanced Micro Devices Display Version 26.20.12041.2: AMD Radeon (TM) Vega 9 Graphics - Display Adapter, verbessert die Systemstabilität und -leistung.

Die neuen Updates sind ab sofort für Besitzer des Surface Studio 2 und des Surface Laptop 3 erhältlich. Die neue Firmware bringt Fehler­be­heb­ungen und allgemeine Sta­bi­li­täts­ver­bes­se­rungen und wird daher allen Nutzern empfohlen. Für den Surface Laptop 3 stehen eine Reihe Updates sowohl für AMD- als auch Intel-CPUs zur Verfügung. Für das Studio 2 gibt es Verbesserungen für Marvell-Komponenten.Einzelheiten zu den Änderungen werden in den Support-Do­ku­men­ten allerdings wie so häufig nicht genau genannt, es stehen nur Kurz-Informationen zu den neuen Treiber-Updates zur Verfügung. Zu den Details der Änderungen für die weiteren Geräte gibt es also ent­sprech­end wenige In­for­ma­tio­nen. Sicherheitsrelevante Updates sind nicht dabei. Surface-Besitzer erhalten die Updates au­to­ma­tisch über die Windows-Update-Funk­tion. Die folgenden Updates sind für alle Surface Laptop 3-Geräte mit Windows 10 Oktober Update , Version 1809 oder höher, sowie für das Surface Studio 2 mit Windows 10 Oktober Update, Version 1809 oder höher verfügbar: