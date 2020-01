Microsoft Surface Laptop 3 15 Zoll: Core i5 bald auch mit 16 GB RAM

Microsoft will seinen Kunden beim Kauf des Surface Laptop 3 mit 15-Zoll-Display offenbar mehr Wahlmöglichkeiten bieten. Deshalb bringt der Kon­zern in Kürze eine neue Variante mit Intel Core i5-CPU auf den Markt, bei der mehr Arbeitsspeicher verbaut wird.

Konkret plant Microsoft unseren Informationen zufolge eine neue Version des Surface Laptop 3 15-Zoll, bei der man einen Intel Core i5-1035G7 Prozessor aus der 10. Generation nicht mehr nur mit acht Gigabyte Arbeitsspeicher anbietet. Stattdessen bekommt dieses neue Modell immerhin 16 GB spendiert und erhält damit eine Option, die bisher nur den noch teureren Varianten mit Intel Core i7-CPU vorenthalten war.Für die Kunden bedeutet diese neue Version des Surface Laptop 3 mit 15 Zoll, dass ihnen künftig auch dann mehr Arbeitsspeicher zur Verfügung steht, wenn sie sich nicht für die teureren i7-Varianten entscheiden. Neben dem aufgestockten Arbeitsspeicher bleibt das System offenbar unverändert, so dass weiterhin eine 256 GB große PCIe-NVMe-SSD verbaut wird.Neben den USA, wo das neue Modell vermutlich zuerst erscheint, wird die leicht verbesserte Version des Surface Laptop 3 mit 15-Zoll-Display anscheinend bald auch in Europa auf den Markt kommen. Offen ist noch, ab wann diese Variante generell erhältlich sein soll. Microsoft will das Gerät offenbar in den Farben Platin und Schwarz gleichermaßen anbieten.Die Intel-basierten Ausgaben des Surface Laptop 3 mit 15-Zoll-Display werden offiziell eigentlich nur für "Business"-Kunden angeboten. Über den freien Handel sind sie aber häufig auch für Privatkunden verfügbar, so dass man nicht unbedingt zu den AMD-basierten Versionen mit Ryzen-CPU greifen muss. Für die USA nennen Händler im Fall des neuen Modells mit Core i5-CPU und 16 GB RAM eine offizielle Preisempfehlung von 1699 US-Dollar.