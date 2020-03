Surface Laptop 3 UEFI-Update verbessert das Batteriemanagement

Microsoft verteilt eine neue UEFI-Firmware für den Surface Laptop 3 mit AMD-Prozessor. Das Update verbessert unter anderem die all­ge­mei­ne Stabilität sowie Kompatibilität, zudem wird die Akkuleistung optimiert. Es sind nur wenige Details verfügbar.

Update-Funktion nutzen

Änderungen Firmware Version 1.2238.140.0

Surface - Firmware Version 1.2238.140.0: Surface UEFI-Firmware-Update. Verbessert die Systemstabilität und die Akkulaufzeit.

Das neue Update wird an Besitzer des 15 Zoll Surface Laptop 3 mit AMD-Prozessor verteilt. Das Update ist für alle Surface Laptop 3-Geräte mit Windows 10 Mai 2019 Update Version 1903 oder neuer verfügbar. Die neue Firmware bringt Fehler­be­heb­ungen und allgemeine Sta­bi­li­täts­ver­bes­se­rungen und wird daher allen Nutzern empfohlen. Es handelt sich um ein reines Wartungsupdate ohne sicherheitsrelevante Änderungen. Einzelheiten zu den Verbesserungen werden in den Support-Do­ku­men­ten allerdings wie so häufig nicht genannt, es stehen nur Kurz-Informationen zu dem neuen UEFI-Treiber zur Verfügung.Surface-Besitzer erhalten das Update au­to­ma­tisch über die Windows-Update-Funk­tion. In den Einstellungen / Updates kann man nachsehen, ob die Aktualisierung bereits eingespielt wurde. Ansonsten kann man das Update auch selbst anstoßen, indem man nach Updates sucht und es dann manuell installiert. Die Updates werden allerdings nur nach und nach verteilt und nicht auf einen Schwung.Zu den Details der Änderungen gibt es nur wenige In­for­ma­tio­nen. In den Release-Notes heißt es dazu nur, dass die Akkulaufzeit optimiert wurde:Laut der Update-Historie steht bisher noch keine Aktualisierung für die Intel-basierten Geräte zur Verfügung. Die letzten Treiber-Updates liegen schon zwei Monate zurück.