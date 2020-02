TCL plant irres Smartphone mit ausziehbarem Display - ohne Scharniere

Der chinesische Hersteller TCL, der sich nach dem Abschied von seinen Marken Alcatel und inzwischen auch BlackBerry zunehmen mit dem ei­ge­nen Markennamen etablieren will, plant offenbar die Vorstellung eines Kon­zept-Smartphones mit flexibel zu vergrößerndem Display.

TCL

Wie CNET im Zuge der Veröffentlichung einiger von einer "vertrauenswürdigen Quelle" zugespielten offenziellen Render-Bildern berichtet, wollte TCL sein Konzept-Smartphone eigentlich auf dem Mobile World Congress 2020 vorstellen. Da die Messe aber aufgrund der Angst vor der Ausbreitung von Covid-2019 abgesagt wurde, ist derzeit unklar, wann das TCL-Smartphone mit dem aufschiebbaren Display erstmals öffentlich gezeigt wird.Das Konzept-Gerät, zu dem keine technischen Details bekannt wurden, sieht im Normal­zustand aus wie die meisten aktuellen High-End-Smartphones. So reicht das Display an den Seiten ein Stück herum, deckt aber sonst die Front fast vollständig ab. Auf der Rückseite sitzt eine Leiste aus insgesamt vier Kameras und direkt in der rechten oberen Ecke des Bildschirms ist ein Ausschnitt für die beiden Frontkameras angeordnet.Die Besonderheit ist hier aber, dass sich TCLs Konzept-Smartphone bei Bedarf auf der linken Seite aufziehen lässt, wobei das Display "plötzlich" deutlich breiter wird und praktisch Tablet-Ausmaße annimmt. Anscheinend will TCL das mit einiger Wahrscheinlichkeit aus Kunststoff gefertigte Display um die eine Seite des Geräts "rutschen" und auf der Rückseite verschwinden lassen. Wie genau die Konstruktion funktionieren soll, verraten die Bilder natürlich nicht.Inwiefern TCLs Ansatz für ein "Slide-Out"-Smartphone tatsächlich für den Massenmarkt taugt, ist derzeit noch fraglich, da keinerlei Angaben zu dem Gerät vorliegen - abgesehen davon, dass es sich um ein Konzept-Produkt handelt. So ist auch unklar, wie groß der Bildschirm jeweils im "normalen" und im ausgezogenen Zustand sein soll. Denkbar wäre, dass im Normalzustand rund 6,5 Zoll Bildschirmdiagonale angedacht sind.