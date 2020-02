Coronavirus: Nächste große Branchenmesse nach dem MWC abgesagt

Die Veranstalter des Mobile World Congress ( MWC ) stehen mit der kurzfristigen Absage ihrer Veranstaltung nicht mehr allein da. Auch eine weitere wichtige Branchenmesse wird aufgrund der voranschreitenden Epidemie nicht stattfinden.

Produkte könnten später kommen

Der Branchenverband Camera & Imaging Products Association (CIPA) teilte jetzt mit, dass man sich angesichts der aktuellen Lage entschlossen hat, die jährlich in Japan stattfindende Fotografie-Messe CP+ nicht stattfinden zu lassen. Die Veranstaltung war eigentlich für die Zeit vom 27. Februar bis zum 1. März in Yokohama geplant. Auch hier ging es darum, dass die Veranstalter auf jeden Fall das Risiko vermeiden wollten, mit ihrem Event zu einer noch stärkeren Verbreitung des Virus' beizutragen.Die CP+ ist die wichtigste Messe der Fotobranche neben der Photokina, die im letzten Jahr aber auch nicht stattfand. Das sollte eigentlich im Zuge eines Wechsels von einem zweijährigen auf einen jährlichen Termin der Fall sein, doch verschob man die Umsetzung des neuen Konzepts dann kurzfristig auf dieses Jahr. Grundsätzlich ist die Photokina eher auf die praktischen Möglichkeiten der bestehenden Produkte orientiert.Die CP+ hingegen steht stets im Zeichen der Neuvorstellungen. Was mit diesen nun geschieht ist noch unklar. Die Hersteller müssen sich erst einmal beraten, wie sie mit der neuen Situation umgehen. Es ist durchaus denkbar, dass zumindest mit einigen Interessenten und der Presse kleinere Treffen durchgeführt werden. Denn vor allem die Besucher aus Europa und den USA dürften trotzdem vor Ort sein, wenn sie ihre Reisen nicht noch kurzfristig absagen können.Grundsätzlich ist aber auch hier mit Verschiebungen zu rechnen. Damit würden zu diesem Jahresbeginn also sowohl Smartphones als auch Kameras später präsentiert werden. Oder aber die Hersteller entscheiden sich für eventlose Produktstarts. Es ist ohnehin fraglich, welche Bedeutung eine eigene Veranstaltung oder gar eine Messe für den Verkaufserfolg noch haben, wenn doch mit einem geschickten Online-Marketing viel mehr Aufmerksamkeit zu einem wesentlich geringeren Preis erlangt werden kann.