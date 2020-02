AVM FritzBox 6660 Cable: Neuer Gigabit-Router ab sofort erhältlich

Die im Mai 2019 vorgestellte AVM FritzBox 6660 Cable findet langsam aber sicher ihren Weg in den deutschen Handel. Der Router mit Wi-Fi 6 (WLAN-ax) ist für Gigabit-Kabel­netze ausgelegt und bereits mit kurzer Lieferzeit bei ersten Online-Shops gelistet.

Während Kabelkunden von Vodafone , Unitymedia und Co. bisher mit einer AVM FritzBox 6591 Cable ausgestattet wurden, bietet sich mit der Fritz!Box 6660 Cable eine zu­kunfts­si­che­re Alternative an. Der neue WLAN-Standard Wi-Fi 6, besser bekannt als WLAN AX, sowie der verbaute 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss sorgen dafür, dass zumindest vorerst im internen Netzwerk Geschwindigkeiten von theoretisch bis zu 3 GBit/s möglich sein dürften. Noch be­schrän­ken die Netzbetreiber ihre Leitungen auf ein Gigabit, die DOCSIS 3.1-Technologie des Kabelmodems ermöglicht hingegen bereits jetzt Übertragungen mit bis zu 6 GBit/s.Dass der Berliner Netzwerkspezialist AVM zwischen Produktvorstellung und Einführung einige Zeit ins Land ziehen lässt, zeigt nun auch die FritzBox 6660 Cable. Acht Monate nach der Prä­sen­ta­tion gelangt der WLAN-Router in den freien Handel. Laut Caschys Blog wurden Pre­mium­part­ner darüber informiert, dass die offizielle Markteinführung kurz bevor steht und die neue FritzBox bereits vorbestellt werden kann. In den Online-Shops von Saturn und Media Markt sank die Lieferzeit daraufhin auf fünf bis sechs Werktage. Die AVM Fritz!Box 6660 Cable schlägt hier mit 229 Euro zu Buche.Dass der neue Router zeitnah mit dem jüngsten FritzOS 7.19 beliefert wird, dürfte bereits fest­ste­hen. Abseits des eingangs erwähnten 2x2 Wi-Fi 6 und dem 2,5-GBit-Ethernet, tritt die FritzBox 6660 Cable klassisch auf. Zu den An­schlüs­sen und Funktionen gehören unter an­de­rem vier weitere Gigabit-LAN-Ports, USB 2.0 und eine Schnittstelle für analoge Telefone oder Faxgeräte. Ebenso mit von der Partie: Die Te­le­fon­an­la­ge mit DECT-Basis für bis zu sechs Ge­rä­te, Mediaserver, WPA2- / WPA3-Ver­schlüs­se­lung, Fernzugang via VPN und natürlich die WLAN Mesh-Technologie.