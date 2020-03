FritzOS-Beta startet: FritzBox 7490 und 7590 mit vielen Neuerungen

AVM hat ein neues experimentelles Labor-Update für FritzOS 7.19 her­aus­gegeben. Das Update steht für die beiden Mo­del­le 7490 und 7590 zur Verfügung und bringt eine Reihe Neuerungen, darunter Verschlüsselung über WPA2 und WPA3 für den privaten WLAN-Gastzugang.

👊 Heute geht es Schlag auf Schlag: FRITZ!Box 7590 und 7490 erhalten ebenfalls noch eine Aktualisierung im FRITZ! Labor.



🆕 Neu in dieser Version sind u.a. überarbeitete Smart-Home-Seiten und der Verschlüsselungsmodus "WPA2+WPA3" für den WLAN-Gastzugang. 🧪👨‍🔬👩‍🔬🔬 pic.twitter.com/g8WrrlFcng — FRITZ!Box (@AVM_DE) March 4, 2020

Noch mehr Neues

Die Neuerungen für FritzOS 07.19-76429/30

DSL:

NEU - Unterstützung für VDSL Long Reach

Internet:

NEU - Bei aktivierter Kindersicherung werden Einstellungen und Ticketeingabe für das aufrufende Gerät beim Aufruf der Benutzeroberfläche angezeigt

WLAN:1

NEU - Verschlüsselung "WPA2 + WPA3" (SAE) auch für den privaten WLAN-Gastzugang einstellbar

Heimnetz:

NEU - Mesh-Repeater-Funktion jetzt auch als "IP-Client" für die Modelle der FritzBox Cable auswählbar unter "Heimnetz / Mesh / Mesh Einstellungen" (nur FritzBox Cable)

Smart Home:

NEU - Smart-Home-Seiten überarbeitet

NEU - FritzBox unterstützt DECT-ULE/HAN-FUN-Rollladenprofil

DECT/FritzFon:

NEU - Klangeinstellung für das Abspielen von Internetradio-Stationen: Höhenbetont/Tiefenbetont/Normal (ab Version 04.54 auf dem Handgerät)

NEU - Klangeinstellung zur Verbesserung der Sprachverständlichkeit (Telefonie) (ab Version 04.54 auf dem Handgerät)

System:

NEU - Einstellung für Zeitzone und Sommerzeit ermöglicht

Internet:

Verbesserung "NetBIOS zulassen" nicht als Standard für VPN-LAN-LAN-Kopplungen gesetzt

Verbesserung Verbesserung der Robustheit und Performance für DoT (DNS over TLS)

Behoben Von einer VPN-Gegenstelle gelernte DNS-Server unter Umständen nicht berücksichtigt

Behoben Kein Aufbau von VPN-Verbindungen, wenn erweiterter Ausfallschutz aktiviert ist

WLAN:

Verbesserung Anzeige neues Icon ("Koffer und Schloss-Symbol") bei verschlüsselten Verbindungen am WLAN-Gastzugang (öffentlicher WLAN-Hotspot) mit OWE/Enhanced Open (Opportunistic Wireles Encryption)

Verbesserung System-Meldungen zu WLAN unter "System / Ereignisse" vervollständigt

Behoben Übernahme des WLAN-Modus' für die Verschlüsselung im Mesh bei Wechsel auf Autokanal funktionierte nicht korrekt

Heimnetz:

Behoben Die Schaltfläche "Computer Starten" (Wake-On-Lan) fehlte für Geräte mit bestimmten Verbindungsarten

System:

Behoben Möglicher Neustart der FritzBox bei Aufruf von "Diagnose / Sicherheit"

USB/NAS:

Behoben Dateien und Ordner wurden doppelt angezeigt und konnten nicht gelöscht werden

AVM

AVM hat eine neue Beta-Firmware für die FritzBoxen 7490 und 7590 veröffentlicht. Das Update bringt eine Vielzahl an Neuerungen mit sich und dient zudem der Systemstabilität. Es wurden Fehler behoben und Verbesserungen eingefügt. Zu den wichtigsten Neuerungen gehört, dass AVM jetzt Unterstützung für VDSL Long Reach bietet. Zudem startet mit dieser Beta die Option, die Betriebsart "IP-Client" beziehungsweise die Mesh-Repeater-Funktion jetzt auch für die Modelle der FritzBox Cable auswählbar ist.Einige der neuen Fea­tures wa­ren bereits an­ge­kündigt worden. Nun startet ein umfang­reiches Update im Beta-Pro­gramm für die beiden be­liebten Router. In der neuen Labor-Version ist zu­sätz­lich eine lange Liste an Ver­besser­ungen und Fehler­be­he­bungen vorhanden. Das Update bringt für die Fritz­Box 7590 die Versions­nummer 07.19-76430, die Fritz­Box 7490 be­kommt die Version 07.19-76429. Besitzer einer dieser Router können die Labor-Version ab sofort laden. Alle Infor­mationen zu dem Update findet man auf der AVM-Webseite