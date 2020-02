Offiziell enthüllt: Samsung zeigt Galaxy Z Flip zur Oscar-Verleihung

Vor dem morgigen Unpacked-Event lässt Samsung die Katze aus dem Sack und zeigt sein neues Galaxy Z Flip in einem Werbespot während der Oscar-Verleihung. Damit bestätigt der südkoreanische Hersteller einige der vorab geleakten Informationen zum Falt-Smartphone.

Samsung Galaxy Z Flip Oscar-Werbespot

Samsung setzt auf High-End-Ausstattung aus dem Vorjahr

Technische Daten zum Samsung Galaxy Z Flip Betriebssystem Android 10 mit Samsung One UI 2 CPU Qualcomm Snapdragon 855+ 7 nm Display Full HD+ (2636 x 1080 Pixel), Dynamic AMOLED 6,7 Zoll mit Always On, Infinity-O

ext. Bildschirm 1,06 Zoll (300 x 116 Pixel), Super AMOLED Always On, Gorilla Glass 6 Speicher 8 GB RAM, 256 GB UFS3.0, direkt unterstützte Cloud-Ports Samsung Cloud, Google Drive, MS Onedrive (kein Micro-SD) Hauptkamera 12 MP Dual Pixel, Blendenweite f/1.8, Öffnungswinkel 78° + 12 MP Ultraweitwinkel f/2.2, 123°, Blitz, HDR 10+, Schnellstart, opt. Bildstabilisierung Frontkamera 10 MP Dual Pixel, f/2.4, 80°, Autofokus, Sprachkontrolle Video UHD 4K 60 fps (Hauptkamera), UHD 4K 30 fps (Front), HDR10+ Videowiedergabe Unterstützte Formate: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, AVI, MKV, WBEM Sensoren Beschleunigungssensor, Barometer, Kompass, Helligkeitssensor, Näherungserkennung, Fingerabdrucksensor, Gyroskop Akku 3300 mAh, Schnellladen 15 Watt, Qi-Laden 9 Watt Verbindungen Bluetooth 5.0, USB Typ C, NFC, WiFi 6 (2,4 + 5 GHz), WiFi direkt, Mirrorlink, Smart View Mobilfunk 2G (GPRS/EDGE): GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900

3G (HSDPA+): B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)

4G (LTE): B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12, B13, B14, B17(700), B18, B19, B20(800), B25, B26, B28(700), B29, B30, B34, B38, B39, B40, B41, B46, B66, B71 Sicherheit Gesichtserkennung, Fingerabdruck (seitl.), Knox 3.4.1, sicherer Ordner Musik AKG Stereo-Lautsprecher, Dolby Atmos, eingebettete Spotify-Anwendung, unterstützte Formate: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, DSF, APE Satelliten GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Farben Schwarz, Violett Maße

(H x B x T) Zugeklappt: 87,4 x 73,6 x 15,4 - 17,3 Millimeter

Aufgeklappt: 167,9 x 73,6 x 6,9 - 7,2 Millimeter Gewicht 183 Gramm Verfügbarkeit Voraussichtlich ab 14. Februar 2020 Preis Ab rund 1500 Euro

Samsung

Das kurze Video, welches unter anderem auf Twitter geteilt wurde, stellt den Klapp­me­cha­nis­mus des Samsung Galaxy Z Flip vor und zeigt einige wenige Foto- und Videofunktionen des kommenden Smartphones. Neben dem voraussichtlich 6,7 Zoll großen AMOLED-Haupt­bild­schirm ist in diesem Clip auch das vergleichsweise kleine 1,06-Zoll-Display im Einsatz, welches hier unter anderem eintreffende Anrufe signalisiert. In der Fußnote des Spots wird zudem erwähnt, dass die Sichtbarkeit des "Knicks" im Display normal für diese Art von Bauweise sein soll.In Hinsicht auf die Kameras dürfte Samsung an der Rückseite auf ein Dual-System mit 12 Megapixeln setzen, während für Selfies bis zu 10 Megapixel geboten werden sollen. Um den Hauptantrieb des Samsung Galaxy Z Flip wird sich der Qualcomm Snapdragon 855 Plus küm­mern, der von acht Gigabyte Arbeitsspeicher und einem 256 GB großen Flash-Speicher un­ter­stützt wird. Zur weiteren Ausstattung soll ein 3300-mAh-Akku gehören, der mit lediglich 15 Watt kabelgebunden und mit bis zu 9 Watt kabellos aufgeladen werden kann. Ebenso mit an Bord: WLAN-ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.0, USB-C und ein Fingerabdruckscanner.Wie am Ende des Werbespots ersichtlich, wird Samsung das Galaxy Z Flip am 11. Februar 2020 (Dienstag) in Gänze vorstellen. Wenige Tage später könnte das Falt-Smartphone mit Google Android 10 und der hauseigenen One UI 2.0-Oberfläche bereits zu einem Preis ab circa 1500 Euro in den Läden stehen. Weitere Details liefern euch die vorläufigen Spe­zi­fi­ka­tio­nen, die wir euch unter diesem Artikel aufgelistet haben.