Galaxy Z Flip: Samsungs neues Klapp-Smartphone jetzt auch als Video

Schon vor einigen Tagen konnten wir euch exklusive Bilder und Daten von dem kommenden Samsung Galaxy Z Flip zeigen. Jetzt ist ein Video aufgetaucht, das als "erstes Hands-On" betitelt wird und das Klapp-Smartphone in Aktion zeigt.

Samsung Galaxy Z Flip - First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB — Ben Geskin (@BenGeskin) February 2, 2020

Unpacked Event am 11. Februar

Samsung

Ben Geskin hat das Video bei Twitter veröffentlicht, aber nur wenige Informationen dazu mitgeliefert. Woher er das Gerät bereits hat, von dem man annehmen kann, dass es ein "echtes" Z Flip ist, ist nicht bekannt. In der kurzen Video-Sequenz sieht man aber sehr gut, wie das Telefon zusammengeklappt aussieht, und wie groß und schmal es ist, sobald es aufgeklappt wird. Überraschungen gibt es dabei nicht - gezeigt wird das Samsung Galaxy Z Flip genauso, wie es auf den Pressebildern aussieht, die wir vor ein paar Tagen in die Finger bekommen hatten.Das Galaxy Z Flip ist das zweite Falt-Smartphone der Koreaner und verfolgt einen ganz anderen Ansatz als das Galaxy Fold. Bei Z Flip kommt es auf die kleinen Ausmaße für den Transport an, so passt es tatsächlich geschützt in die Hosentasche. Das Display ist aufgeklappt 6,7 Zoll groß. Im aufgeklappten Zustand ist das Smartphone gerade einmal 7,2 Millimeter dick.Das Galaxy Z Flip wiegt 183 Gramm und besitzt an der einen Seite einen Fingerabdruckleser am Gehäuserand.Das Samsung Galaxy Z Flip soll mit der neuen Galaxy S20-Serie beim kommenden Unpacked Event am 11. Februar offiziell vorgestellt werden. Lange warten müssen Interessenten auf das neuartige Gerät dann übrigens nicht mehr, wenn sie es gern selbst besitzen möchten. Die Verfügbarkeit des Samsung Galaxy Z Flip wird auch für Europa mit dem 14. Februar 2020 angegeben, es wird demnach also schon in weniger als zwei Wochen im Handel verfügbar sein.Der Preis soll ab rund 1500 Euro losgehen.