Fieser Treiber-Bug lässt Surface bei 640 x 480 Pixel Auflösung hängen

Ein Grafiktreiberupdate für das Microsoft Surface Pro 7 und das Surface Laptop 3 steht im Verdacht, die Auflösung bei einigen Nutzern extrem herunter zu skalieren. Betroffene melden, dass sie plötzlich nur noch 640 x 480 Pixel Auflösung haben.

"Unzeitgemäße" Probleme

Der Bug tritt nach den ersten Erkenntnissen dabei in Zusammenhang mit den jüngsten Firmware-Updates für die Surface-Familie auf. Ende Januar hatte der Software-Riese Microsoft für die jüngeren Hardware-Generationen Surface Pro 7 und das Surface Laptop 3 eine Reihe von Updates herausgegeben ( wir berichteten ). Nun tauchen vermehrt Berichte auf, nach denen Surface-Besitzer, die DisplayPort nutzen, nach dem Update ein großes Problem mit der Auflösung ihres Displays haben. Die Grafikauflösung hängt einfach bei 640 x 480 Pixel, man kann die Auflösung nicht ändern. Das führt natürlich bei den heutzutage eher üblichen großen Zweit-Displays von 30 Zoll und aufwärts zu einer nicht nutzbaren Anzeige und entsprechender Frustration bei den Nutzern.In den Support-Dokumenten zu den verfügbaren Treiber-Updates findet man aktuell noch keinen Eintrag zu einem solchen Problem. Alle Updates werden auch weiterhin ausgeliefert. Man kann nur vermuten, wer der Schuldige ist. Günter Born verdächtigt das Intel(R) Iris(R) Plus Graphics - Display Adapters-Treiberupdate auf die neue Version 26.20.100.7641.Es könnte dabei ein Kompatibilitätsproblem mit DP1.2 aufgetaucht sein. Im Microsoft Answers Forum findet man auch Beschwerden dazu. Der Fehler erinnert an ein ähnliches Desaster, das Microsoft mit einem Surface-Treiber-Update im vergangenen August angerichtet hatte . Damals hatte ein Throttle-Lock die Rechner auf vorsteinzeitliche 400 Megahertz gedrosselt. Das Problem stellte sich als weit verbreitet heraus, dennoch benötigte Microsoft mehrere Monate, bis ein Bugfix-Update für alle Nutzer freigegeben wurde.