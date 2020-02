Benchmark-Datenbanken: Surface Book 3 & Surface Go 2 im Anmarsch?

Microsoft arbeitet möglicherweise tatsächlich an der Aktualisierung der zwei Surface-Produktreihen, die im letzten Jahr kein Upgrade erfahren haben. In Benchmarks sind erste Hinweise auf ein Surface Go der zwei­ten Generation und ein Surface Book der dritten Generation aufgetaucht.

Surface Go 2 mit Intel Core m3-8100Y?

Surface Book 3 mit Intel 'Tiger Lake'?

Der Twitter-User _rogame machte jüngst auf die bei Geekbench, 3DMark und SiSoft Sandra verzeichneten Einträge für einige verschiedene Geräte aufmerksam, bei denen es sich anscheinend um Neuauflagen des Surface Go und des Surface Book handeln könnte. Er begründet diese Annahme damit, dass die dort gelisteten Geräte Bezeichnungen tragen, die in ähnlicher Form auch schon bei den letzten Surface-Modellen verwendet wurden.Zwar werden die neuen Microsoft-Produkte nicht unter ihrem richtigen Marketing-Namen geführt, aber nach dem Auftauchen des Surface Go der ersten Generation unter der Bezeichnung OEMTX EV2 und OEMTX EV1 vor geraumer Zeit, ist nun ein OEMRX EV2 LTE aufgetaucht. Zwar ähnelt dieser Name stark dem bereits erhältlichen Surface Go, doch enthält dieses Gerät offenbar eine "neue" Plattform.Statt des alten Intel Pentium 4415Y wird für das neue "Surface Go 2" ein Intel Core m3-8100Y gelistet. Dabei handelt es sich zwar noch immer um einen älteren SoC aus der Intel "Kaby Lake"-Familie, der Chip bietet aber immerhin ein gewisses Mehr an Leistung im Vergleich zum zuvor genannten Pentium-Prozessor.Der 8100Y hat zwei x86-Cores im 14-Nanometer-Maßstab, die mit einem Basistakt von 1,1 Gigahertz arbeiten und per TurboBoost auf bis zu 3,4 GHz beschleunigen können. Zumindest laut den Benchmark-Datenbanken scheint es das Surface Go "2" mit und ohne LTE sowie mit acht Gigabyte RAM und 128 GB internem Speicher zu geben.Im Fall des Surface Book 3 stellt _rogame einen etwas breiteren Spagat an, was die Herleitung der Authentizität seiner Entdeckungen angeht. So ist bei Geekbench jüngst ein Benchmark-Ergebnis aufgetaucht, in dem ein Gerät mit Intel "Tiger Lake"-U-Prozessor und einer Nvidia GTX 1660Ti getestet wurde. Gleichzeitig fand der Twitter-User einen Eintrag bei 3DMark, in dem ein Microsoft-Gerät mit Treibern der gleichen Versionsnummer getestet wurde.Ein wichtiger Faktor ist dabei, dass bei Geekbench wieder die gleichen Namenschemata für das Testgerät verwendet wurden, wie bei den oben beim vermeintlichen Surface Go "2"-Tests. Letztlich leitet der Twitter-User daraus ab, dass es sich möglicherweise um ein "Tiger Lake"-basiertes Surface Book 3 handeln könnte, das in diesem Fal mit ordentlichen 16 Gigabyte RAM getestet wurde und noch in diesem Jahr auf den Markt kommen wird.