Android Oktober-Security-Patch ist da, diese Probleme wurden behoben

Google hat bereits das reguläre Oktober-Update für Android heraus­ge­geben. Laut aktuellem Android Security Bulletin geht Google dabei eine Reihe von Sicherheitslücken an. Dabei sind mehrere als kritisch einge­stufte Schwach­stellen.

Wichtige Änderungen

Keine aktive Ausnutzung

AirDroid - Android-Geräte vom PC aus verwalten

portal gda / Flickr

Google empfiehlt alles Nutzern, dass Update sobald es ihnen angeboten wird, rasch ein­spielen. Das Security-Update steht zunächst wie gewohnt für Google Pixel-Geräte als Over-the-Air-Update bereit. An seine Partner hat Google die Details zu den Sicherheitslücken bereits wie üblich vor einem Monat weitergegeben, die Updates sollten also nicht mehr lang auf sich war­ten lassen. Google hat das Update für die eigenen Geräte bereits gestartet, diese sollten innerhalb von 48 Stunden versorgt sein. Alternativ gibt es die Images zum Herunterladen Google geht mit dem Oktober-Patch mehrere Probleme an. Darunter sind mehrere als hoch eingestufte Sicherheitslücken im System, sowie als kritisch markierte Fehler in Qualcomm-Komponenten. Die schwerwiegendste Sicherheitsanfälligkeit kann es einer lokalen bösartigen Anwendung ermöglichen, die Benutzerinteraktionsanforderungen zu umgehen, um Zugriff auf zusätzliche Berechtigungen zu erhalten.Eine Schwachstelle im Android-Kernel kann es zudem einem lokalen Angreifer ermöglichen, mithilfe einer speziell manipulierten Datei beliebigen Code im Kontext eines privilegierten Prozesses auszuführen.Es gibt laut Google aktuell zwar keinen Hinweis auf die aktive Ausnutzung der Schwachstellen. Betroffen sind aber alle aktuellen Android-Versionen ab 8, 8.1, 9,10 sowie 11. Außerdem adressiert der Oktober-Security-Patch fehlerhafte Komponenten von Mediatek, allgemeine System-Probleme, sowie Schwachstellen im Media Framework und der Libary. In der Version 2020-10-01 gibt es den so­ge­nann­ten partiellen Security Patch Level String. In der Version 2020-10-05, dem kompletten Security Patch Level String, gibt es noch eine lange Liste weiterer Sicherheitslücken, Verbesserungen und Optimierungen.