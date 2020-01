Unicode Version 13: Das sind die 117 neuen Emoji-Vorschläge

Das Unicode Consortium hat seine Vorschläge für neue Emojis veröffent­licht - darunter sind Smilies mit falschem Schnurrbart und Brille, eine viel genutzte italienische Geste und Symbole wie eine Teekanne und eine Mausefalle.

Aber auch Rollerblades, ein Spiegel oder ein Gummipömpel befinden sich unter den neuen Vorschlägen: Gleich einmal 117 neue Vorschläge für weitere Emojis gibt es jetzt von dem Unicode Consortium für "Unicode Version 13". Die italienische Handgeste "Ma che vuoi" ist nun mit dabei, ebenso wie ein karnevaleskes Gesicht mit falschem Schnurrbart und Brille. Dazu gibt es viele neue Symbole für Alltagsgegenstände (von der Holzhütte über die Olive bis hin zur Säge), einige Tiere wie den Eisbären, eine schwarze Katze, ein Mammut, ein Regenwurm oder ein Dodo, und auch neue Smilies. Zudem gibt es neue Ninjas, Menschen mit Babies auf den Armen und Menschen in Smoking oder Brautkleid. Weiterhin ist dabei Diversität ein überaus wichtiges Thema.Die Emoji-Enzyklopädie Emojipedia zeigt die neuen Vorschläge gleich mit den wichtigsten Erklärungen zu den Abbildungen und mit dem geplanten Aussehen auf den diversen Plattformen. Man hat diese Mal für die Neu-Vorschläge auch gleich noch ein Video erstellt, in dem die neuen Bildchen ihren Auftritt haben:Diese Emoji-Zeichen wurden der Unicode Version 13 hinzugefügt.Einige der gezeigten Bilder sind noch Varianten in der Entstehungsphase, sie können sich also bis zur Veröffentlichung noch ändern. Dabei werden bisher auch nicht alle Hautton-Varianten angezeigt, sie sind aber so geplant, dass sie in den aktuell verfügbaren Varianten später dann erscheinen. Einige der Vorschläge sind schon bei Seiten wie Twitter verfügbar, dazu gehört die Transgender-Flagge.Die offizielle Palette der Emojis könnte mit diesen Vorschlägen schon bald die ersten neuen Symbole erhalten. Einen Zeitplan gibt es dafür aber nicht.