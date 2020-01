Sonos fragmentiert: Alte Speaker verstehen Neue bald nicht mehr

Für einige alte Lautsprecher des Herstellers Sonos nähert sich das Ende des Software-Supports. Wie das Unternehmen erläutert, können diese dann nicht mehr mit neueren Modellen kommunizieren. Für den weiteren Betrieb ist dann eine separate Einrichtung nötig.

Alte Modelle fliegen bei Sonos aus dem Update-Zyklus

Zoe Player

Zoe Connect

Connect:Amp

CR200

Play:5

Bridge

Funktion ja, Verbindung aber nicht mehr

Sonos sieht bei einigen seiner Modelle das Ende ihrer Lebenszeit gekommen, da diese in Sachen Hardware und Rechenleistung an ihre Grenzen kommen würden. Deshalb hat das Unternehmen jetzt mitgeteilt, dass man ab Mai dieses Jahres für bestimmte, ausnahmslos alte Modelle keine Software-Updates mehr bereitstellen wird. Im Anschluss alle Modelle, die ab dem Mai 2020 nicht mehr mit neuer Firmware versorgt werden:Das ältesten der Geräte waren von dem Hersteller bereits 2006 angeboten worden, mit Play:5 geht ein Produkt mit dem Marktstart 2009 in die Software-Rente.Wie t3n in seinem Bericht schreibt, ist das Unternehmen bemüht darum zu betonen, dass alle erwähnten Geräte natürlich weiterhin ihre Funktionalität behalten würden - ein Blick auf die zu erwartenden Einschränkungen macht aber schnell deutlich, dass diese Aussage nur Teilweise zutrifft. Sobald neuere Modelle ein Update erhalten haben, werden diese nicht mehr mit den genannten Modellen kommuni­zieren können. Damit der Zugriff auf Musik­dienste auch weiterhin bestehen bleibt, müssen die alten Modelle in einer separaten Sonos-Umgebung installiert werden. Die benötigte Software-Anpassung soll in den folgenden Monaten in die App aufgenommen werden.Sonos verweist auch auf sein Trade-up-Programm, das in den letzten Monaten in die Kritik geraten war. Damit können alle hier erwähnte Altgeräte gegen einen Rabattgutschein in Höhe von 30 Prozent auf Neugeräte eingetauscht werden. Nimmt man das Programm in Anspruch, werden die Geräte in einen Recycling-Modus versetzt, was zu einer Löschung personenbezogener Daten und zu einer Verhinderung der Wiederverwendung führt.