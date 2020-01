Outlook für Android: Phishing-Mails lassen sich bald an Microsoft melden

In den vergangenen Jahren wurden immer ausgefeiltere Phishing-Mails in Umlauf gebracht, um an die persönlichen Daten ahnungsloser Nutzer zu gelangen. Dagegen möchte Microsoft nun verstärkt vorgehen. Die Nutzer der mobilen Outlook-App erhalten die Option, derartige Mails zu melden.

Upcoming Outlook update for Android will let users report phishing messages. Good move Microsoft 💪 pic.twitter.com/mEuP4DztYO — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) January 18, 2020

Update demnächst auch für iOS

Microsoft Outlook-App für Android (APK)

Wie aus einem Tweet von Aggiornamenti Lumia hervorgeht, ist es mit der Android-Variante von Outlook bald möglich, als Spam oder Phishing markierte Inhalte an Microsoft zu senden. Dabei kann der Nutzer auswählen, ob die Meldung automatisch erfolgen soll oder ob immer nach der Zustimmung gefragt werden muss. Das Feature lässt sich auch ganz deaktivieren.Sobald eine Phishing-Nachricht oft genug ge­mel­det wurde, können die Redmonder die Mail-Adresse und das Schema der Nachricht in eine Datenbank aufnehmen. Durch Filterlisten wird dann dafür gesorgt, dass die E-Mail bei anderen Nutzern immer standardmäßig in den Spam-Ordner verschoben wird.Die Neuerung soll dann mit der nächsten Ak­tua­li­sie­rung in die Android-Version des Mail-Clients integriert werden. Das Update dürfte in den nächsten Tagen erscheinen. Darüber hinaus sollen demnächst auch iPhone-Besitzer die Mö­g­lich­keit zum Melden von Phishing-Nach­rich­ten bekommen. In naher Zukunft soll eine Ak­tua­li­sie­rung für Apples iOS veröffentlicht werden.Bei Outlook handelt es sich um eine der beliebtesten Android-Apps von Microsoft, die im Play Store zur Verfügung stehen. Kurz vor dem Jahreswechsel könnte der Mail-Client ei­nen Mei­len­stein erreichen . Outlook wurde auf mehr als 100 Millionen Android-Geräten installiert. Al­ter­na­tiv zum Play Store ist der Download auch über den nachfolgenden Button möglich.