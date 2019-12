Meilenstein erreicht: Outlook auf 100 Mio. Android-Geräten installiert

Die Office-App Outlook wurde nun auf über 100 Millionen Android-Ge­rä­ten installiert. Somit konnte eine weitere Anwendung von Microsoft einen Meilenstein im Google Play Store erreichen. Im Gegensatz zur Gmail-App ist Outlook außerdem nur auf wenigen Smartphones vorinstalliert.

Genaue Zählweise ist nicht bekannt

Microsoft Outlook-App für Android (APK)

Microsoft

Gründe für die große Beliebtheit der Outlook-App dürften neben dem Funktionsumfang auch die regelmäßigen Aktualisierungen, die das Redmonder Unternehmen zur Verfügung stellt, sein. Das letzte Update wurde am 20. Dezember 2019 und damit erst vor gut einer Woche ausgerollt. Wie MSPoweruser anmerkt, zählt Outlook mit einer Bewertung von 4,4 Sternen zu einer der erfolgreicheren Android-Apps, die mehr als 100 Millionen Mal installiert wurden.Wie Google die Anzahl an Installationen zählt, ist allerdings ein wenig unklar. Während Neu­in­stal­la­tio­nen nicht mitgezählt werden, ist un­klar, ob auch Deinstallationen berücksichtigt werden und der Zähler in einem solchen Fall ver­rin­gert wird. Vorinstallationen werden hin­ge­gen erfasst und in der Statistik vermerkt, sofern sich der Nutzer mit einem Google-Konto anmeldet und Daten an den Play Store übermittelt werden.Bei Outlook handelt es sich natürlich nicht um die einzige erfolgreiche Android-App von Mi­cro­soft. Anfang Oktober konnte die Android-Version der Tabellenkalkulations-Software Excel die magische Milliardenmarke knacken . Auch Word konnte diesen Meilenstein bereits erreichen Zuletzt hat die im Jahr 2016 von Microsoft übernommene Tastatur-App SwiftKey 500 Mil­lio­nen Installationen überschritten.