Laut Elon Musk werden Teslas demnächst zu Fußgängern "sprechen"

Der Elektroautobauer Tesla gilt in vielerlei Hinsicht als Vorreiter und Vordenker. Das betrifft nicht nur die Elektromobilität an sich, sondern auch das Drumherum. Und das kann man auch wörtlich nehmen, denn künftig wird das Auto mit der Außenwelt sprechen.

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa — Buff Mage (@elonmusk) 12. Januar 2020

Funktion kommt, wann ist aber offen

Tesla Motors

Elektroautos sind für viele eine gute Sache und eine immer beliebter werdende Alternative zum klassischen Verbrenner. Vor allem im urbanen Bereich haben diese Fahrzeuge eine Besonderheit bzw. einen für andere Verkehrsteilnehmer großen Nachteil: Sie sind zu leise. Natürlich ist Lärmreduktion eine gute Sache, doch für Fußgänger oder Radfahrer ist es auch wichtig, ein nahendes Fahrzeug auch zu hören.Diese "Motorengeräusche" müssen laut in vielen Ländern jüngst aktualisierten Straßenverkehrsregeln mit einem alternativen Ton simuliert werden. Das bedeutet, dass die Elektroautos auch Außenlautsprecher besitzen müssen. Tesla-Chef Elon Musk hat nun angekündigt, dass man die Autos seines Unternehmens "bald" nutzen kann, um "mit Menschen zu sprechen".In einem Tweet von Musk ist das Video eines Tesla Model 3 zu sehen, der langsam an Fußgängern vorbeifährt und ihnen über den Lautsprecher mitteilt: "Well don't just stand there staring, hop in", also "Nun, steht nicht bloß da und starrt, sondern steigt ein". Musk versicherte, dass die angekündigte Funktion "echt" ist.In einem späteren Tweet deutete Musk an, dass man dies später auch in den "Sentry"-Modus integrieren könnte, also man das Diebstahl-Alarm-System um Audio-Nachrichten an die autoklauende Außenwelt erweitert. Später gab es dann auch noch eine weitere Meldung von Musk, nämlich dass man sein Auto noch als rollendes Furzkissen verwenden könnte, um mit den Fußgängern auf besondere bzw. besonders infantile Art und Weise zu kommunizieren.Dabei darf man allerdings durchaus etwas skeptisch sein, wie wörtlich man "bald" nehmen soll. Denn Musk hat schon in Vergangenheit das eine oder andere Feature angekündigt, auf das Tesla-Fahrer bis heute warten.