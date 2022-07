Grüne Welle zu Fuß: In London haben Fußgänger jetzt Ampel-Vorteil

Die Fußgänger-Ampel ist rot, man drückt einen Knopf und wartet brav auf die Autos: So weit, so bekannt. In London hat man diese stehenden Regeln des Verkehrs jetzt umgedreht. Fußgänger haben immer grün, solange sich kein Auto auf die Ampel zubewegt.

18 Kreuzungen in London haben jetzt grüne Welle für Fußgänger

Kaum einer muss länger warten

TfL

Die Stadt hat sich dem Auto zu fügen: Diese Prämisse ist zwar schon lange von gestern, doch noch immer kämpfen Ballungsräume, Platz, den das Auto ganz selbstverständlich einnimmt, für andere Straßenteilnehmer wie Radfahrer oder Fußgänger zurückzugewinnen. In London startet man jetzt einen Versuch, der das Kräfteverhältnis an Ampeln auf den Kopf stellt.Wie heise berichtet, hat Transport for London (TfL), verantwortlich für das Verkehrsmanagement, an 18 Kreuzungen in der britischen Hauptstadt die Schaltungslogik unter der Überschrift " Vorrang für Fußgänger " sozusagen umgekehrt. Für Fußgänger bleiben die Signale immer auf Grün geschaltet, für Autos wird das Ende der Rotphase erst eingeleitet, wenn sich diese der Ampel nähern.Das Ergebnis der Auswertung nach einer Testzeit von neun Monaten: Wenig überraschend reduziert sich für Fußgänger die Wartezeit, im Schnitt konnten die Ampeln demnach täglich fast 1 Stunde länger eine Grünphase bieten. "Durch die Verkürzung der Wartezeit auf ein grünes Signal sparten alle Fußgänger an der durchschnittlichen Kreuzung in der Studie insgesamt 1,3 Stunden pro Tag", so die Studienmacher.Wichtig sind diese Zahlen auch im Vergleich der Entwicklung bei den Autofahrern. Den die Verbesserungen bei den Fußgängern konnten praktisch ohne Auswirkung auf den Autoverkehr erreicht werden. Über den gesamten Versuchszeitraum steigerte sich die Wartezeit von Bussen um 9 Sekunden, der allgemeine Verkehr wurde 11 Sekunden ausgebremst.