Microsoft bestätigt: Keine Exklusivtitel für die Xbox Series X geplant

Die Next-Gen-Konsole Xbox Series X soll ohne First-Party-Exklusivtitel auf den Markt gebracht werden. Somit müssen die Besitzer einer Xbox One nicht zwingend in neue Hardware investieren, um die aktuellsten Games spielen zu können. Ein Jahr nach dem Launch kann sich das aber ändern.

Vermarktungs-Fokus auf der Hardware

In einem Interview mit dem britischen Online-Magazin MCV hat Matt Booty, der Chef der Xbox Game Studios, bekanntgegeben, dass Microsoft in naher Zukunft keine Exklusivtitel für die Xbox Series X veröffentlichen möchte. Nachdem die neue Xbox-Generation zum dies­jäh­ri­gen Weihnachtsgeschäft verfügbar ist, sollen sämtliche von den Xbox Game Studios direkt entwickelten Titel mindestens ein Jahr lang auch für weitere Xbox-Geräte erscheinen.Die Spiele sollen also nicht nur für die Xbox Se­ries X, sondern auch für die Xbox One sowie Win­dows-PCs zur Verfügung stehen. Damit wer­den die Xbox-Besitzer nicht gezwungen, sich für "Halo Infinite" eine Xbox Series X zu kaufen.Natürlich möchte das Redmonder Unternehmen die Next-Gen-Konsole trotzdem vermarkten. Da­bei sollen die Kunden aber nicht mit Ex­klu­siv­ti­teln zum Umstieg bewegt werden. Microsoft möchte sich eher darauf kon­zen­trie­ren, die Nut­zer mit den Vorteilen der leistungsstärkeren Hard­wa­re zu überzeugen. Auf der Xbox One dürften Top-Titel vermutlich mit deut­lich nie­dri­ge­ren Auflösungen und Frameraten laufen.Wie lange die Redmonder diese Strategie verfolgen möchten, ist unklar. Im Interview war von einem Zeitraum von "den nächsten ein bis zwei Jahren" die Rede. Somit könnte Mi­cro­soft ab Anfang 2022 doch erste Exklusivtitel für die Xbox Series X anbieten. Darüber hinaus bleibt völlig offen, wie Third-Party-Entwickler in Zukunft vorgehen werden. Es wäre denkbar, dass viele Studios neue Games nur für die aktuellste Konsolen-Generation veröffentlichen.