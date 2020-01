WWE 2K20: Wrestling-Spiel hatte zum neuen Jahr peinlichen Y2K20-Bug

Die diesjährige Ausgabe des Wrestling-Games WWE 2K20 hatte anfangs derart viele Fehler, dass das Netz mit Videos überquoll, die haar­sträu­bende, aber auch höchst unterhaltsame Bugs zeigten. Nun ist das Spiel erneut in die Schlagzeilen geraten und wieder ist die Sache peinlich.

Y2K20-Bug bei WWE 2K20

Schneller Hotfix

Ältere unter uns werden sich sicherlich noch an die Y2K-Panik erinnern, die vor der Jahrtausendwende herrschte. Damals befürchteten viele aufgrund unzureichender Programmierung von Rechnern und Computer-Systemen einen regelrechten Kollaps. Doch die ITpokalypse blieb aus. 20 Jahre später hat sich die Geschichte wiederholt bzw. ist eingetreten - wenngleich die Auswirkungen natürlich nur minimal waren, da es sich lediglich um ein Spiel handelt.Für die Macher von WWE 2K20 ist die Sache dennoch mehr als peinlich, da der laut Kotaku von einigen Y2K20-Bug getaufte Fehler zeigt, wie schlampig das Wrestling-Spiel programmiert war und ist. Dabei wurden Nutzer mit dem neuen Jahr exakt zu und nach Mitternacht aus dem Spiel geworfen und konnten sich nicht wieder einloggen. Es kam zu Abstürzen und damit war WWE 2K20 unspielbar.Dass es sich hier um einen höchst banalen Bug handelt, zeigt der Workaround: Denn man konnte das Spiel wieder zum Laufen bringen, indem man schlichtweg die System-Zeit auf 2019 gestellt hat.Fairerweise sollte man allerdings auch anmerken, dass Publisher 2K schnell reagiert hat und noch gestern einen Hotfix bereitgestellt hat, der das Problem beseitigt. Auf Twitter schrieb der Support von 2K gestern Abend unserer Zeit, dass man hierfür das Spiel lediglich neustarten muss, um den Fix herunterzuladen.Alles in allem also kein Weltuntergang, aber dennoch werden sich viele Spieler von WWE 2K20 sicherlich fragen, wie ein Game in diesem Zustand je eine Qualitätskontrolle passieren konnte - wenn es diese überhaupt gegeben hat.