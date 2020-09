Samsung TV Plus: Dienst steht bald als Smartphone-App zur Verfügung

Der Elektronik-Hersteller Samsung möchte seinen Streaming-Dienst TV Plus bald auch als Smartphone-App anbieten. Bislang kann der Service nur auf den Smart-TVs des Unternehmens verwendet werden. Zukünftig sollen sich die Inhalte dann auch von unterwegs aus ansehen lassen.

Samsung TV Plus bietet Nachrichten, Filme und Fernsehen

App nur für Samsung-Geräte erhältlich

Samsung TV Plus im Galaxy Store

Samsung

Mit Samsung TV Plus ist es möglich, Nachrichten zu lesen und Filme sowie Fernsehen an­zu­schau­en. Nun haben die Entwickler bekanntgegeben, dass der Dienst demnächst für einige Smartphones erscheint. Für den Streaming-Service werden sieben Euro pro Monat fällig. Ein Jahres-Abo ist für 70 Euro und damit günstiger als die Monats-Mitgliedschaft erhältlich.Zunächst soll die Samsung TV Plus-App aus­schließ­lich für bestimmte Smartphones, die von dem südkoreanischen Elektronik-Hersteller selbst auf den Markt gebracht wurden, zur Verfügung stehen. Dazu zählen die Galaxy-Reihen S10, S20, Note 10 sowie Note 20. Ob auch die Z-Modelle unterstützt werden, geht aus der offiziellen Ankündigung nicht hervor. Ob und wann Samsung den Support auf weitere Geräte ausweitet, ist ebenfalls nicht bekannt.Die Smartphone-App von Samsung TV Plus soll bereits ab heute zur Verfügung stehen und aus dem offiziellen Galaxy Store heruntergeladen werden können. Derzeit bleibt allerdings noch unklar, in welchen Regionen die mobile Version des Dienstes verwendet werden kann. Womöglich lässt sich die App erst ab einem späteren Zeitpunkt auch in Deutschland nutzen.