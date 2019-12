Verbraucherschutz: Kündigen soll online so einfach werden wie Kaufen

Verträge sollen per Gesetz in Deutschland so einfach online gekündigt werden können, wie man sie online abschließen kann. Politiker fordern nun eine entsprechende "Button-Lösung" zur Beendigung von Abonne­ments und ähnlichem.

Einiger Anbieter haben von sich aus einfache Kündigungen eingeführt

Kritik an fehlender Regelung zur Kündigung

Pixabay

Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa (via Zeit Online ). "Zu oft kostet es die Verbraucherinnen und Verbraucher unnötig Zeit und Mühe, Verträge zu kündigen", erklärte die netzpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Tabea Rößner, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. "Jeder, der online schon mal einen Vertrag geschlossen hat und diesen wieder kündigen will, hat es schon erlebt: Es geht nicht so einfach."Dabei zeigen einige Anbieter bereits, wie einfach das zu lösen ist und lassen ihre Nutzer eine Beendigung zum Beispiel eines Streaming-Abos einfach per Klick ausführen. Anbieter wie Netflix, Spotify oder Apple machen es den Kunden da verhältnismäßig leicht und bestätigen die Kündigung beziehungsweise die Beendigung von Abos dazu noch per E-Mail. Eine solche Lösung könnte nun verpflichtend kommen, wenn sich die Parteien einig werden.Verbraucherschützer hatten schon länger kritisiert, dass man das Kaufen per Klick per Gesetz unterstützt hatte, eine passende Regelung zum Abbestellen einer Leistung aber nicht.In der Realität müssen Kunden häufig lange Suchen auf sich nehmen, um alle für eine Kündigung nötigen Daten zusammen zu sammeln, wie die Adresse des Anbieters, seine Kontaktdaten und die Vertragsnummern - und das, obwohl vielleicht ansonsten für den Kunden ein einfacher Online-Zugang besteht. Natürlich ist eine vereinfachte Kündigung von vielen Konzernen nicht erwünscht. Daher ist es für den Verbraucherschutz ein klares Signal, dass hierbei die Politik nachhelfen und klarere Regeln aufstellen muss.