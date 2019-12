Huawei P40: Inoffizielle Bilder wollen Ausblick auf das Top-Modell geben

Wie wird das neue Huawei Flaggschiff-Smartphone P40 aussehen? Der be­kannte aber nicht immer treffsichere Leaker @OnLeaks will auf diese Frage jetzt mit selbsterstellten Render-Bildern eine Antwort geben können. Die zeigen viel von dem, was man erwarten kann.

Das Huawei P40 wird das nächste Android-10-Flaggschiff

Viel Spekulationen um Special-Features

Vieles ist über das Huawei P40 schon jetzt klar, ohne dass man dabei allzu sehr die Tech-Kristallkugel bemühen muss. Das kommende Flaggschiff von Huawei wird laut Unternehm­ens-CEO Richard Yu Ende März 2020 in Paris vorgestellt werden und auf Android 10 mit der EMUI 10 als Software setzen - allerdings weiter ohne Google Apps. Darüber hinaus scheint klar, dass das Nachfolgemodell des Huawei P30 auf ein rechteckiges, großes Kameramodul auf der Rückseite setzt, was so bei vielen kommenden Modellen wie beispielsweise dem Galaxy S11 erwartet wird.Aus diesen Informationen, zusammen mit Leaks und etwas Fantasie lassen sich recht gut erste Render-Bilder des Huawei P40 erstellen - genau das hat jetzt @OnLeaks zusammen mit 91mobiles getan. Die Bilder zeigen zu weiten Teilen ein Smartphone-Design, das sich in Sachen Optik nicht zu weit aus dem Fenster lehnt. Die Front ist wie bei vielen aktuellen Modellen komplett vom Display dominiert, auf der Rückseite zeigt sich das angesprochene Kameramodul mit der für das nächste Jahr wohl typischen Form. Ansonsten liefern die Bilder keinen Stein des Anstoßes: USB-C und Sim-Slot auf der Unterseite, Lautstärkewippe und Power-Button auf der rechten Seite - so weit, so wenig aufregend.Eines der Render-Bilder liefert dann noch etwas mehr Details, die der Rede wert sind: Die Ränder des Metall-Rahmens werden weit über die Ecke nach oben gezogen dargestellt, das Display fließt an allen Seiten leicht über den Rand. Das war es dann aber auch mit den Ausblicken, die die inoffiziellen Bilder liefern können. Wie immer gilt: Die Details des Huawei P40 sind unbestätigt, das finale Produkt kann und wird aller Voraussicht nach also Unter­schiede zu dem hier Gezeigten aufweisen.Apropos unbestätigte Details: Die Gerüchte­küche schreibt dem Huawei P40 natürlich schon jetzt Hardware-Spezifikationen zu. Ein spann­endes Gerücht: Das Unternehmen könnte dem Smartphone neue Akku-Technologie auf Basis von Graphen verpassen, das 5500 mAh Kapazi­tät bei einer Aufladezeit von 45 Minuten mög­lich machen soll. Auch alle weiteren aktuell kursierenden Spezifikationen haben wir euch im Artikel " Huawei P40: Neues Smartphone könnte Akku-Revolution einläuten " zusammengefasst.