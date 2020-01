Samsung lädt am 11. Februar zum Galaxy S20 Unpacked Event ein

Wie im vergangenen Jahr wird der koreanische Smartphone-Hersteller Samsung wieder abseits des Mobile World Congress in Barcelona sein neues Smartphone-Flagschiff der Galaxy S20-Reihe vorstellen: Das Unternehmen lädt am 11. Februar zum S11 Unpacked Event ein.

Samsung Unpacked leaked promo. Unpacked is confirmed for 2/11/20 pic.twitter.com/nQeT6i4aRp — Max Weinbach (@MaxWinebach) January 4, 2020

Erst hieß es, die neue Generation der Galaxy-S-Reihe soll einem neuen Namensschema folgen, und Samsung Galaxy S20 genannt werden. Nachdem es in den letzten Tagen wieder vermehrt Gerüchte hat nun Samsung Nägel mit Köpfen gemacht: Nun gibt es bereits erste Informationen aus den Reihen von Samsung selbst zur Vorstellung der neuen Serie. Im Internet ist ein kurzes Video aufgetaucht, das die Einladung zum diesjährigen ersten Unpacked Event beinhaltet. Demnach wird bereits am 11. Februar 2020, und damit wieder gut zehn Tage vor dem Start des Mobile World Congress, ein Event von Samsung stattfinden.Die Bilder der Einladung selbst verraten wie immer eigentlich nichts, heißen nun aber wieder die Gerüchteküche an. Nach der Präsentation Angang Februar dürften die neuen Smartphones schnell im Handel landen. S20, S20+ und S20 Ultra könnten dann schon ab Anfang März zu haben sein.Der Konzern hat bisher soweit bekannt ist noch keine offiziellen Einladungen an die Presse verschickt. Das kurze Video für das Unpacked Event gilt aber als authentisch, eine offizielle Bestätigung sollte somit in Kürze folgen. Es ist bisher noch nicht klar, wo das Event in diesem Jahr stattfinden wird. 2019 hatten die Koreaner New York gewählt. Bisher weiß man dazu noch nichts - dafür wird in dem Video am Ende aber eine Live-Übertragung auf samsung.com angeteasert.Die Nachfolge-Modelle von der S10-Serie , sollen in diesem Jahr erstmals ein sogenanntes "Ultra"-Modell dazu bekommen. Wir haben bereits vor einigen Tagen alle Informationen, die bis dato bekannt sind, bereits in einem gesonderten Artikel veröffentlicht