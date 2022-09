Assassin's Creed Mirage: Ubisoft kündigt Titel mit Cinematic-Trailer an

Titel kehrt zu den Wurzeln der Reihe zurück

Ubisoft Connect: Spiele-Client für PC

Siehe auch:

Ubisoft hat im Rahmen seines Forward-Events Neuigkeiten zur " Assassin's Creed "-Reihe bekannt gegeben. Nachdem in den letzten Tagen bereits einige Informationen zu dem Spiel durchgesickert sind, wurde der neue Ableger "Mirage" jetzt offiziell enthüllt. In einem Cinematic-Trailer werden erste Details zur Story gezeigt. Das Game schickt den Spieler nach Bagdad und in das frühe Mittelalter.Der Hauptcharakter von Mirage ist der aus "Assassin's Creed Valhalla" bekannte Basim Ibn Is'haq. Die Handlung spielt gut 20 Jahre vor den Ereignissen des Vorgängers. Der Spieler begleitet den Dieb auf die Straßen Bagdads im Jahr 861. Im Laufe des Spiels schließt sich Basim den Verborgenen, dem Vorläufer der Assassinen, an. Es soll unterschiedliche Stadtteile und mehr Passagen zum Schleichen und Klettern geben. Dabei stehen vor allem Tarnung, Parkour-Elemente und Attentate im Vordergrund. Um klassisches "Assassin's Creed"-Feeling zu bieten, können Feinde ohne großes Aufsehen aus Hinterhalten getötet werden. Außerdem wurde die Story linear gestaltet, sodass der Ableger zu den Wurzeln der Reihe zurückkehrt. Bei der Entwicklung wurde sich auf den Singleplayer-Modus konzentriert. Einen Multiplayer-Modus soll es nicht geben."Assassin's Creed Mirage" soll für Xbox One, Xbox Series X/S , PlayStation 4 und 5 sowie PC erscheinen und im kommenden Jahr das Licht der Welt erblicken. Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht. Der Titel kann ab sofort vorbestellt werden. Während die Standard-Version 50 Euro kostet, werden für die Deluxe-Edition 60 Euro und für das Collector's Case 150 Euro fällig. Als Pre-Order-Bonus ist die exklusive "40 Thieves"-Sidequest vorgesehen.