League of Legends - Eindrucksvoller Trailer zum Start der Saison 2020

League of Legends - Populäres Free-to-Play-Spiel

Das von Riot Games entwickelte Online-Spiel League of Legends erfreut sich auch mehr als zehn Jahre nach seinem Start großer Beliebtheit. Den Anfang der neuen Saison 2020 feiern die Entwickler derzeit mit einem animierten Video, das sicherlich nicht nur für aktive Spieler des MOBAs sehenswert ist.Zu sehen gibt es im mit "Krieger" betitelten Cinematic eine Reihe gelungener Kampfszenen zwischen verschiedenen Champions des Spiele-Universums, darunter Lux, Sylas und Garen. Untermalt wird das eindrucksvolle Geschehen vom Song "Warriors" (Imagine Dragons), hier in einer Cover-Version von Edda Hayes und 2WEI.Die zehnte Saison von League of Legends ist bereits vor wenigen Tagen gestartet und bringt eine Reihe neuer Skins sowie Änderungen bei den Runen, Gegenständen und bisherigen Champions mit sich. Mit Sett betritt zudem ein neuer Champion die Arena. League of Legends ist Free-to-play, kann also kostenlos heruntergeladen und gespielt werden.