League of Legends: Neuer Void-Champion Bel'Veth im Trailer enthüllt

League of Legends - Populäres Free-to-Play-Spiel

Riot Games hat mit Bel'Veth einen weiteren spielbaren Charakter für League of Legends vorgestellt. In einem sehenswerten Cinematic-Trailer soll uns die selbsternannte Kaiserin der Leere schon einmal das Fürchten lehren.In dem knapp zwei Minuten langen Video begegnet die Kopfgeldjägerin Kai'Sa der unheimlichen neuen Kämpferin aus der Leere, die dabei in zwei unterschiedlichen Gestalten in Erscheinung tritt und sich von Kai'Sas Angriffen offenbar nur wenig beeindruckt zeigt. Das Video entstand in Zusammenarbeit mit dem ungarischen Animationsstudio Digic Pictures.Bel'Veth ist der bereits 160. Champion im kostenlosen MOBA League of Legends. Wer sie vorab auch jenseits des Render-Videos in Aktion sehen möchte, findet im offiziellen YouTube-Kanal des Spiels einen kurzen Gameplay-Trailer mit der Kämpferin. Kommt es zu keinen Verzögerungen, zieht Bel'Veth am 8. Juni 2022 mit Patch 12.11 in League of Legends ein.