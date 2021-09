Arcane - Netflix stimmt auf die Serie zum MOBA League of Legends ein

League of Legends - Populäres Free-to-Play-Spiel

Mit Arcane startet bei Netflix demnächst eine Animationsserie zum beliebten MOBA League of Legends, welche dann die Ursprungsgeschichte zwei legendärer LoL-Champions erzählt. Weitere Details zur Geschichte verrät nun ein längerer Trailer, bei dem vor allem all jene auf ihre Kosten kommen, die mit der Welt des Online-Spiels bereits zumindest ein wenig vertraut sind.Schauplatz der neunteiligen Serie Arcane ist die utopische Stadt Piltover, die ihren Fortschritt und Reichtum vor allem auf den Schultern des unterdrückten Distrikts Zhaun aufgebaut hat. Doch wie es scheint, könnte schon bald eine fortschrittliche Erfindung das bestehende Gefüge durcheinanderbringen.Die Handlung der Serie folgt dabei vor allem den beiden Geschwistern Vi und Jinx, die beide in den Straßen von Zhaun aufgewachsen sind. Neben den beiden dürften Kenner des MOBAS aber sicherlich noch viele weitere bekannte Gesichter entdecken. Arcane startet am 6. November 2021 auf Netflix.