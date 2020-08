Stadia Pro: Google kündigt sechs kostenlose Spiele für September an

Stadia lockt mit exklusiven Multiplayer-Modi und Gratis-Early-Access

Der Spiele-Streaming-Dienst Google Stadia stellt seinen Pro-Mitgliedern im September sechs neue Titel "kostenlos" zur Verfügung. Zu den Highlights zählen Games wie Hitman, Bomberman und Hello Neighbor. Beliebte Spiele wie die Racing-Simulation GRID und Get Packed ver­las­sen hingegen die Gaming-Flatrate zum Ende dieses Monats. Zudem senkt Google die Preise diverser Titel, zu denen auch erst kürz­lich veröffentlichte Spiele wie F1 2020 zählen. Ein Rabatt wird dabei nicht nur für Abonnenten gewährt, sondern auch für Nutzer im so genannten "Free Tier".Im Detail stehen ab dem 1. September 2020 die folgenden Spiele gratis zum Streamen bereit: Hitman, Gunsport, Metro Last Light Re­dux, Hello Neighbor, Embr und Super Bomberman R Online. Letztere beiden sind dabei besonders interessant, da Embr erst kürzlich im Early Access für knapp 20 Euro gestartet ist und man mit Bomberman einen zeitweise exklusiven Multiplayer-Modus für bis zu 63 Stadia-Spieler anbietet. Die neuen Titel müssen von Pro-Abonnenten innerhalb ihres Gratis-Zeitraums freigeschaltet werden, um sie dauerhaft spielen zu können. Der Zugriff wird gewährleistet, solange man über eine kostenpflichtige Mitgliedschaft verfügt.Entsprechend sollten sich Stadia Pro-Spieler die Titel Kona, GRID und Get Packed sichern, bevor sie am 31. August 2020 aus dem Abo verschwinden. Zukünftig werden diese drei Spiele nur noch zum Kauf im Stadia Store angeboten. In ebendiesem starten in dieser Woche zusätzliche Rabattaktionen. Spieler erhalten dabei aktuelle Games wie F1 2020 zumindest im Vergleich zur Publisher-UVP etwas günstiger. Auch ältere Titel wie Assassin's Creed Odyssey , Darksiders Genesis, Just Dance 2020, Trials Rising und Zombie Army 4 gehören zu den preislich reduzierten Spielen der Cloud-Gaming-Plattform.Zu guter Letzt macht Google auf den Stadia-Release von Windbound aufmerksam. Das Survival-Spiel der 5 Lives Studios startet am 28. August und erinnert optisch stark an den Nintendo GameCube- und Wii U-Titel The Legend of Zelda: The Wind Waker. Abseits von der Veröffentlichung auf Stadia geht Windbound auch für den Windows-PC, die PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch an den Start. Der Preis liegt bei 29,99 Euro.