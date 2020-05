Google Stadia: Pro-Mitglieder erhalten im Juni fünf Gratis-Spiele

Google spendiert Stadia-Pro-Nutzern im Juni fünf neue Spiele. Zu den Gratis-Games des Spiele-Streaming-Dienstes gehört unter anderem der kürzlich vorgestellte Exklusivtitel "Get Packed". Zudem endet in wenigen Tagen die Möglichkeit Stadia für zwei Monate kostenlos zu testen.

Stadia Pro zwei Monate mit 17 Spielen kostenlos testen

Google

Neben dem Spielen in hoher 4K-Auflösung und Features wie HDR sowie 5.1 Surround-Sound gehören die monatlichen "Gratis-Spiele" zu den Vorteilen der Stadia-Pro-Mitgliedschaft . Im Juni 2020 stehen davon gleich fünf Titel für Abonnenten kostenlos zum Streamen bereit. Zu den aktuelleren Games gehören das Koop-Umzugsspiel Get Packed und Power Rangers: Bat­tle for the Grid. Weiterhin zeigen sich die leicht angestaubten Titel Little Nightmares und Su­per­hot in der monatlichen Dreingabe von Stadia Pro. Abschließen möchte man mit dem Re­make von Panzer Dragoon überzeugen.Wer die aktuellen und kommenden Spiele ausprobieren möchte, sollte sich noch in diesem Monat für Stadia Pro registrieren . Derzeit kann der Cloud-Gaming-Dienst für zwei Monate kostenlos getestet werden. Entscheidet man sich erst im Juni für den Beginn einer Pro­be­pha­se, fallen bei Nichtkündigung bereits nach 30 Tagen monatlichen Kosten in Höhe von 10 Euro an. Die aktuell verfügbaren Pro-Spiele bleiben im kommenden Monat weiterhin freischaltbar. Dazu gehören Titel wie Gylt, GRID, die Serious Sam Collection und PUBG inklusive diverser Add-ons. Am 16. Juni gesellt sich zudem das MMORPG The Elder Scrolls Online (TESO) dazu. Vor wenigen Tagen kündigte Google Stadia au­ßer­dem an, PC-Spielern über den Chrome-Brow­ser neben 1080p- und 4K-UltraHD-Auf­lö­sun­gen jetzt auch eine 1440p-Option an­zu­bie­ten. WQHD-Monitore mit 2560 x 1440 Pixeln können somit ohne eine mögliche Upscaling-Simulation in den Grafikkarten-Treibern auf eine höhere Auflösung zurückgreifen. Zu den wei­te­ren Neuigkeiten gehört der Launch der Spiele Jotun: Walhalla Edition und Sundered: Eldritch Edition. Ebenso feiern das Mortal Kombat 11 Add-on "Aftermath" und die kostenlose The Crew 2: Hobbies-Erweiterung ihre Premiere.