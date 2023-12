Cyberpunk 2077: Neuer Trailer zum Start der Ultimate Edition

Ab sofort ist Cyberpunk 2077 auch als Ultimate Edition für PC und Konsole erhältlich. Diese bringt neben dem Basisspiel alle bisher veröffentlichten Inhalte mit - die ideale Gelegenheit also, Night City erstmals (oder auch erneut) einen Besuch abzustatten.Die Ultimate Edition enthält somit nicht nur die erstmals 2020 erschienene Story-Kampagne, sondern auch Phantom Liberty, die einzige geplante Erweiterung für das Spiel. Sämtliche Neuerungen aus dem (ohnehin kostenlosen) Update 2.0 sind ebenfalls enthalten, zu diesen zählen Fahrzeugkämpfe, ein verbessertes Polizeisystem und überarbeitete Fähigkeitsbäume.Den Start der Ultimate Edition feiert das polnische Entwicklerstudio CD Projekt RED mit einem neuen Trailer, der neben Einblicken in die offene Welt von Cyberpunk 2077 auch zwei prominent besetzte Charaktere zeigt, nämlich den von Keanu Reeves gespielten Rocker Johnny Silverhand und den Geheimagenten Solomon Reed, dargestellt von Idris Elba.Die Cyberpunk 2077: Ultimate Edition ist ab sofort digital für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich. Eine physische Version erscheint am 8. Dezember 2023.