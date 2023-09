Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - Der Launch-Trailer ist da

Willkommen in Dogtown

Weitere Inhalte, Update 2.0

Das Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077 erhält morgen seine erste - und zugleich einzige - große Erweiterung: Phantom Liberty führt Spieler dann in den Dogtown-Distrikt, wo diese eine komplett neue Geschichte erleben. Bereits heute möchte CD Projekt Red mit dem offiziellen Launch-Trailer auf den Release einstimmen.Cyberpunk 2077 ist vor knapp drei Jahren erschienen und auch wer Night City aufgrund des damals nicht ganz reibungslosen Starts erst etwas später einen Besuch abstattete, dürfte inzwischen schon längst jeden Winkel der Cybermetropole erkundet haben. Ab dem 26. September erweitert der kostenpflichtige Phantom Liberty-DLC die Stadt um einen vollkommen neuen Bezirk. Und natürlich wartet dort auch eine neue Mission auf den Söldner V.Dieser soll nämlich die NUSA-Präsidentin Rosalind Myers retten, die nach dem Absturz (beziehungsweise Abschuss) Ihres Privatfliegers nun irgendwo in Dogtown feststeckt. Was zunächst nach einer recht simplen Mission klingt, stellt sich allerdings als deutlich komplizierter heraus, denn V verstrickt sich nach seiner Ankunft in ein Konstrukt aus Lügen, Verrat und Intrigen, bei dem längst nicht klar ist, wem er tatsächlich vertrauen kann.Das gilt etwa für die geheimnisvolle Agentin Songbird, die mit V nach seiner Ankunft Kontakt aufnimmt, oder den von Idris Elba verkörperten Agenten Solomon Reed, der sich ebenfalls in Dogtown aufhält. Erst kürzlich konnten wir in einem weiteren Video zu Phantom Liberty sehen, wie dieser zehn Jahre vor den Ereignissen der Kampagne von Songbird in einen Hinterhalt gelockt wurde.Zusätzlich zur neuen Kampagne und dem neuen Distrikt enthält die Erweiterung noch eine Reihe weiterer Inhalte wie Waffen, Items, Kleidung und Fahrzeugmissionen sowie einen neuen Relic-Skilltree und eine Erhöhung der Level-Obergrenze auf 60. Die Neuerungen hatten die Entwickler vor rund einem Monat ausführlich vorgestellt Bereits in der letzten Woche war außerdem das kostenlose Update 2.0 für Cyberpunk 2077 erschienen, das eine Reihe Verbesserungen und Fehlerkorrekturen enthält. Dazu zählen unter anderem ein neues Polizeisystem, Fahrzeugkämpfe, neue Radiosender und Optimierungen an der Benutzeroberfläche und Gegner-KI.Cyberpunk 2077: Phantom Liberty erscheint für die PC- Xbox Series X/S- und PlayStation 5-Fassung des Spiels, jedoch nicht für die vorherige Konsolengeneration.