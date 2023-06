Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - Start im September, neuer Trailer

Cyberpunk 2077 erhält im September ein riesiges Erweiterungspaket: Phantom Liberty will Spieler dann mit einer neuen Region und einer spannenden Spionagegeschichte zurück in die futuristische Metropole locken. Ein Trailer zeigt jetzt, was diese dort dann erwartet. Ein Release-Datum gibt es auch schon.In Cyberpunk 2077: Phantom Liberty schlüpfen Spieler erneut in die Rolle von V, die mit einer äußerst gefährlichen Mission beauftragt wird: Die NUSA-Präsidentin Rosalind Myers wurde in ihrem Flieger über dem Dogtown-District abgeschossen - und muss nun natürlich gerettet werden. Dass dies keine leichte Aufgabe wird, steht außer Frage, zumal die ganze Angelegenheit deutlich komplexer ist als zunächst angenommen und sich V in ein Netz aus Verrat und Intrigen verstrickt.Zwar ist auch der von Keanu Reeves dargestellte Johnny Silverhand wieder mit von der Partie, allerdings kann Phantom Liberty aber auch noch mit einem weiteren Hollywood-Star punkten: In Dogtown muss V nämlich mit dem FIA-Agenten Solomon Reed zusammenarbeiten, der von Idris Elba (The Suicide Squad, Luther) verkörpert wird.Cyberpunk 2077: Phantom Liberty erscheint am 26. September 2023 für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X/S . Versionen für die alte Konsolengeneration, also die PlayStation 4 und Xbox One , wird es allerdings nicht geben. Derzeit ist Phantom Liberty die einzige Erweiterung, die der Entwickler CD Projekt RED für Cyberpunk 2077 plant.