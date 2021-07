Milliardäre im Weltall: Richard Branson macht sich für Testflug bereit

Der britische Milliardär Richard Branson will heute zum ersten Mal selbst bei einem Testflug der Virgin Galactic-Passagierrakete an Bord sein. Das erste Startfenster wurde bereits verschoben, nun soll gegen 16.30 Uhr ein zweiter Versuch folgen.

Flug für 250.000 Dollar

Virgin Galactic

Der 11. Juli 2021 soll, wenn es nach Richard Branson geht, in die Geschichte eingehen, denn heute will er " das Rennen der Milliardäre " gewinnen und noch vor Elon Musk und Jeff Bezos einen Flug ins All wagen. Bezos hat einen Flug in wenigen Tagen geplant. Sein Unternehmen Virgin Galactic probt dafür schon seit Jahren, hatte dabei Hochs und Tiefs. 2014 starb ein Pilot bei einem Absturz in der Mojave-Wüste, ein weiterer wurde schwer verletzt.Für heute ist nun der erste Testflug von Virgin Galactic mit einer kompletten Besatzung von Raumfahrern an Bord. Dabei sind zwei Piloten und vier "Missionsspezialisten", darunter auch Branson. Der Start des Raketenflugzeugs VSS Unity ist der 22. Testflug des SpaceShipTwo-Systems und die vierte Mission mit Besatzung außerhalb der Erdatmosphäre. Der Plan ist, mit der Passagierrakete ins All zu starten und dann am Rand des Weltraums mehr als 80 Kilometer über der Wüste von New Mexico zu schweben, und dann zur Erde zurückzukehren.Geht nun alle bei diesem Testflug glatt, steht laut früheren Angaben des Unternehmens nichts mehr im Weg, dass im nächsten Jahr der kommerzielle Betrieb aufgenommen wird. Zuvor sollen noch zwei weitere Testflüge des Raumflugzeugs starten, bevor der reguläre Betrieb mit Passagieren im Jahr 2022 beginnt. Die Nachfrage ist trotz hohem Preis offenbar groß: Mehrere hundert wohlhabende Möchtegern-Astronauten haben bereits Reservierungen vorgenommen, deren Preis bei rund 250.000 Dollar pro Ticket liegt.Bransons Teilnahme an dem Flug am Sonntag, der vor etwas mehr als einer Woche angekündigt wurde, passt zu seinem "wilden" Charakter als waghalsiger Manager. Wer möchte, kann den Start - wenn alles glatt geht - im Live-Stream ab 16.30 Uhr verfolgen.