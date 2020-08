Virgin Galactic stellt Passagierjet vor, der mit Mach-3 fliegen soll

Überschallfliegen war und ist eine Art des Fliegens, die seit rund 17 Jahren Kampfpiloten vorbehalten ist. Doch geht es nach den Plänen von Virgin Galactic könnten Passagiere in Zukunft wieder in einer Maschine Platz nehmen, die (deutlich) schneller ist als der Schall.

Von London nach New York in zwei Stunden

Virgin Galactic

Am 25. Juli 2000 begann der Anfang vom Ende des Passagierfliegens in Überschall­ge­schwin­dig­keit. Denn an diesem Tag stürzte die Concorde-Maschine des Air-France-Flugs 4590 in Paris ab. Der Betrieb wurde zwar später ein gutes Jahr später wieder aufgenommen, doch 2003 flog eine Concorde zum letzten Mal - vor allem aus wirtschaftlichen Gründen, da sich immer weniger Menschen einen damals mehr als 6000 Euro teuren Flug (eine Richtung) leisten wollten.Doch Virgin Galactic will die Ära des Überschallfliegens wieder zurückbringen, wie man in einer Mitteilung schreibt. Denn das u. a. von Richard Branson geleitete Unternehmen hat ein Flugzeug vorgestellt, das mit bis zu dreifacher Schallgeschwindigkeit reisen soll. Derzeit ist die Maschine noch ein Konzept, dieses soll aber mit Hilfe von Flugzeugbauer Boeing und Triebwerkshersteller Rolls-Royce in die Realität umgesetzt werden. Auch die NASA wird an der Entwicklung beteiligt sein.Mit dem suborbital fliegenden SpaceShipTwo, zu dem erst vor kurzem die Kabine vorgestellt wurde (siehe unten), hat der Überschallflieger nichts zu tun. In den vergangenen Jahren ist das Interesse an dieser Art des Fliegens wieder gestiegen: Neben SpaceX sind auch noch Lockheed Martin und das Startup Boom Supersonic an der Entwicklung neuer Überschalljets beschäftigt.Die Delta-förmige Maschine soll Mach-3 erreichen, das sind umgerechnet rund 3700 Kilometer pro Stunde. Das Flugzeug soll Platz für neun bis 19 Passagiere bieten und eine Flughöhe von mehr als 60.000 Fuß (18,3 Kilometer) erreichen. Allzu viele Details gab Virgin Galactic aber nicht preis, wann ein solcher Jet erstmals abheben könnte, ist ebenfalls nicht bekannt.