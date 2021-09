Google Pixel 6: Support für kabelloses Laden mit 23 Watt

Die Smartphones der Google-Pixel-Reihe genießen vielerorts viele Sympathien. Der Erfolg dürfte aber sicher nicht mit dem Wireless Charging zu tun haben - denn das funktioniert bislang mit bis zu 10 Watt doch eher gemächlich.

Google Pixel 6 könnte künftig mit bis zu 23 Watt kabellos laden

Jon Prosser

Einem exklusiven Bericht von Android Police zufolge dürfen wir uns nun aber darauf freuen, dass Google bei der kabellosen Ladegeschwindigkeit deutlich zulegt. Die haben nämlich einen US-Händler ausfindig gemacht, der bereits Infos zum neuen Google Pixel Stand durchsickern ließ. Dort ist vom "Google Pixel 23W WL Stand" die Rede, was darauf hinweist, dass das Google Pixel 6 mit bis zu 23 Watt kabellos geladen werden könnte. Hier seht Ihr es auch im Bild:Klar, das ist noch keine offiziell bestätigte Information und es könnte sich theoretisch auch um einen Tippfehler handeln. Aber bestätigt sich diese Information, werden wir die neuen Pixel-6-Smartphones mehr als doppelt so schnell laden können als bisher.Chinesische Hersteller werden angesichts dieser Geschwindigkeit natürlich nur müde lächeln. Wir erinnern uns, dass Anbieter wie Xiaomi in ersten Versuchen bereits Smartphones kabellos mit 120 Watt geladen haben. Wie gesund das für den Akku ist, steht natürlich auf einem anderen Zettel.Nichtsdestotrotz ist es eine klare Verbesserung und zum Beispiel auch mehr als die 15 Watt, die uns Samsung derzeit bietet. Es gibt sicher meh­re­re Gründe, sich auf den Release der Goo­gle-Pi­xel-6-Rei­he zu freuen - seit heute gehört auch die Ladegeschwindigkeit dazu, oder wie seht Ihr das?