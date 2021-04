Netflix: Das sind die neuen Filme und Serien im Mai 2021

1. Mai 2021

Star Trek Beyond

4. Mai 2021

Navillera - Netflix Original Serie

Selena: Die Serie: Teil 2 - Netflix Original Serie

Mü-Mo das Müllmobil: Staffel 2 - Netflix Kids & Family

5. Mai 2021

The Sons of Sam: Ein Abstieg in die Dunkelheit - Netflix Original Dokumentation

6. Mai 2021

Und morgen die ganze Welt

7. Mai 2021

Jupiter's Legacy - Netflix Original Serie

Girl from Nowhere: Staffel 2 - Netflix Original Serie

Monster - Netflix Film

Milestone - Netflix Film

9. Mai 2021

Vincenzo - Netflix Original Serie

Super Me - Netflix Film

Es Kapitel 2

11. Mai 2021

Explained: Geld: Miniserie - Netflix Original Dokumentation

Men in Black: International

12. Mai 2021

The Upshaws - Netflix Original Serie

Oxygen - Netflix Film

Der Ball der 41 - Netflix Film

13. Mai 2021

Castlevania: Staffel 4 - Netflix Original Anime

14. Mai 2021

Move to Heaven - Netflix Original Serie

Love, Death & Robots: Ausgabe 2 - Netflix Original Serie

Heimgesucht: Unglaubliche Zeugenberichte: Staffel 3 - Netflix Original Serie

The Woman in the Window - Netflix Film

Ich bin alle - Netflix Film

Ferry - Netflix Film

Das schaurige Haus - Netflix Film

Dschungel-Beat: Der Film - Netflix Film

18. Mai 2021

Sardars Enkel - Netflix Film

19. Mai 2021

Wer hat Sara ermordet?: Staffel 2 - Netflix Original Serie

20. Mai 2021

Ein besonderes Leben: Staffel 2 - Netflix Original Serie

21. Mai 2021

Mein Nachbar: Staffel 2 - Netflix Original Serie

Army of the Dead - Netflix Film

Jurassic World Neue Abenteuer: Staffel 3 - Netflix Kids & Family

26. Mai 2021

Baggio: Das Göttliche Zöpfchen - Netflix Film

Der Nagelbomber von London - Netflix Original Dokumentation

High on the Hog: Wie die afroamerikanische Küche Amerika veränderte - Netflix Original Dokumentation

27. Mai 2021

Blue Miracle - Netflix Film

Soy Rada: Glücklicher Zufall - Netflix Original Comedy Special

Eden - Netflix Original Anime

28. Mai 2021

The Kominsky Method: Staffel 3 - Netflix Original Serie

30. Mai 2021

Der Distelfink

31. Mai 2021

The Parisian Agency: Exclusive Properties - Netflix Original Serie

DEMNÄCHST VERFÜGBAR

HALSTON - Netflix Original Serie

Ragnarök: Staffel 2 - Netflix Original Serie

Master of None - Netflix Original Serie

AlRawabi School for Girls - Netflix Original Serie

Racket Boys - Netflix Original Serie

Mad for Each Other - Netflix Original Serie

Der Video-Streaming-Dienst Netflix kündigt für den Mai 2021 mehr als 50 neue Filme und Serien an, zu denen neben vielen Ei­gen­pro­duk­tio­nen (Originals) eine Handvoll zeitexklusiver Blockbuster gehören. Nach bekannter Manier stimmt man mit einem kurzen Trailer auf die Highlights des kommenden Monats ein. Zusätzlich zeigt euch unser Überblick alle Starttermine.Im Mittelpunkt der neuen Netflix-Filme steht Army of the Dead , das neue Action-Abenteuer von Regisseur Zack Snyder. Mit Dave Bautista, Ella Purnell und Matthias Schweighöfer in den Hauptrollen behandelt der Streifen eine Gruppe von Kriminellen, die während eines Zombie-Ausbruchs in Las Vegas ihren großen Coup planen, bevor die Casino-Stadt binnen 32 Stunden mit einem Atomschlag dem Erdboden gleichgemacht wird. Zu den weiteren Film-Highlights im Mai gehören die Thriller The Woman in the Window mit Amy Adams, Gary Oldman und Anthony Mackie sowie Oxygen mit Mélanie Laurent (u.a. Inglourious Basterds).In Hinsicht auf neue Netflix-Serien startet Anfang Mai das Superhelden-Epos Jupiter's Le­ga­cy basierend auf der Comicbuch-Reihe von Mark Millar und Frank Quitely. Zu den Haupt­dar­stel­lern gehören unter anderem Josh Duhamel, Ben Daniels und Leslie Bibb. Weiterhin sehen Abonnenten die dritte Staffel von The Kominsky Method mit Michael Douglas und die zweite Staffel von Ragnarök. Zeitexklusiven Film-Nachschub gibt es außerdem mit Kinohits wie Men in Black: International , Es Kapitel 2, Star Trek Beyond , Der Distelfink sowie Und morgen die ganze Welt.