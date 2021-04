Vodafone: Abschaltung von TV-Sendern in weiteren Bundesländern

In dieser Woche sind Kunden aus Hessen und Nordrhein-Westfalen von der Abschaltung diverser Kabel-TV-Sender betroffen, die Vodafone im Rahmen der Unitymedia-Übernahme seit wenigen Wochen durchführt. Insgesamt werden 30 SD- und HD-Kanäle gestrichen.

Ab 28. April (Mittwoch) in Hessen

ab 30. April (Freitag) in Nordrhein-Westfalen (NRW)

Viele Sender Teil der 3play-Pakete und anstehende Neusortierung

Nacht vom 25. auf den 26. Mai 2021

Diese TV-Sender werden im April von Vodafone abgeschaltet

auto motor und sport channel

auto motor und sport channel HD

BonGusto

BonGusto HD

Discovery Channel

doxx

doxx HD

E! Entertainment

E! Entertainment HD

eSports1

Extreme Sports

Fashion TV

Gute Laune TV

Jukebox

Lust Pur HD

Motorvision TV

Motorvision TV HD

MTV 80s

MTV Hits

MTV Live HD

Nat Geo Wild

Nicktoons

Penthouse Passion

ProSieben Fun

RTL Crime

Sony Channel

Stingray Classica

Stingray Classica HD

Universal TV

wetter.com-TV

Die Anfang Februar angekündigte und seit 14. April durchgeführte Abschaltung von TV-Sen­dern im Kabelnetz von Vodafone wird wie geplant auf weitere Bundesländer ausgeweitet. Be­trof­fen sind die ehemaligen Empfangsgebiete von Unitymedia, die mittlerweile in das Vo­da­fone-Netz übernommen worden.undwerden neben verschiedenen SD-Kanälen insgesamt 16 Sen­der gänz­lich aus dem Programm genommen. Bei den meisten Kanälen handelt es sich um kleinere, so genannte Spartensender.Zu den namhafteren Kabelkanälen gehören unter anderem E! Entertainment, Motorvision TV, Auto Motor und Sport sowie Nicktoons. Ein Großteil der TV-Sender war Teil der 3play-Pakete (Pay-TV) von Unitymedia, deren Abonnenten aufgrund der dieswöchigen Abschaltung seit Fe­bru­ar ein Sonderkündigungsrecht angeboten wurde. Die Wahrnehmung innerhalb der mitt­ler­wei­le verstrichenen Frist hätte allerdings Auswirkungen auf damit verbundene Internet- und Telefonverträge, die bei einer Kündigung ebenfalls beendet worden wären. Sämtliche Informationen dazu bietet Vodafone auf einer Support-Webseite an.Im Zuge der Abschaltung nimmt Vodafone zusätzlich eine Umverteilung der Sendeplätze vor. In derwerden Vodafone-Receiver, ältere Modelle von Unitymedia und auch jene von Sky Deutschland einem Update unterzogen. Wer den au­to­ma­ti­schen Sendersuchlauf deaktiviert hat, muss diesen ab dem 26. Mai manuell durchführen, um die aktualisierte Senderliste zu erhalten. Betroffen davon sind zudem Nutzer von CI+-Modulen und Drittanbieter-Receivern. Alle Sen­der, die im Vodafone-Portfolio verbleiben, kön­nen in dieser PDF-Datei eingesehen werden.