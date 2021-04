Jupiter's Legacy - Erster Trailer zur Superhelden-Serie von Netflix

Superheldengeschichten erfreuen sich auch weiterhin großer Beliebtheit und mit Jupiter's Legacy startet demnächst eine weitere Serie basierend auf einer Comicreihe bei Netflix . Der Streaming-Dienst hat jetzt einen ersten längeren Trailer zur Serie veröffentlicht, der einen Vorgeschmack auf die Geschichte liefert und uns die Charaktere ein wenig näher bringt.Jupiters' Legacy basiert auf einer gleichnamigen Comicreihe von Mark Millar (Kick-Ass) und Frank Quitely und behandelt den Generationenkonflikt in einer Superhelden-Familie. Nach­dem deren erste Generation rund einhundert Jahre lang die Erde zu einem sicheren Ort gemacht ist, ist nun deren Nachwuchs an der Reihe, in die Fußstapfen ihrer Eltern zu treten. Allerdings ist dies alles andere als eine leichte Aufgabe, wie sich bald herausstellt.In der Serie sind unter anderem Josh Duhamel als Sheldon Sampson/Utopian, Leslie Bibb als Grace Sampson/Lady Liberty, Elena Kampouris als Chloe Sampson, Ben Daniels als Walter Sampson/Brain-Wave und Andrew Horton als Brandon Sampson zu sehen. Jupiter's Legacy startet am 7. Mai auf Netflix.