Netflix, Prime Video & Disney+: Alle Neustarts der Woche im Überblick

In dieser Woche nehmen die drei Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ knapp 30 Filme und Serien in ihre Videothek auf. Zu den Highlights zählen Streifen wie Voyagers, Star Trek Beyond, Suits und das Making-Of von The Falcon and the Winter Soldier.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 17)

Tut Tut Cory Flitzer: Staffel 4 ab 27. April

Fatma: Staffel 1 ab 27. April

Sexify: Staffel 1 ab 28. April

Headspace - Eine Schlafanleitung: Staffel 1 ab 28. April

Suits: Staffel 9, Teil 1 ab 28. April

Things Heard & Seen ab 29. April

Yasuke ab 29. April

Der unscheinbare Juanquini: Staffel 2 ab 30. April

Kein Friede den Toten: Staffel 1 ab 30. April

Mein Haustier ist ein Star: Staffel 1 ab 30. April

Die Mitchells gegen die Maschinen ab 30. April

Ash vs. Evil Dead: Staffeln 1-3 ab 30. April

Star Trek Beyond ab 1. Mai

Jagd auf Roter Oktober ab 1. Mai

Die dunkle Seite des Mondes ab 1. Mai

Anon ab 1. Mai

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 17)

Ender's Game Das Große Spiel ab 28.04.

Better Living Through Chemistry ab 29.04.

Voyagers ab 30.04.

Run ab 30.04.

Neue Filme und Serien bei Disney+ & Star (KW 17)

Grey's Anatomy - Staffel 17 ab 28. April

Seattle Firefighter - Staffel 4 ab 28. April

Dangerous Minds - Wilde Gedanken ab 30. April

Das Morgan Projekt ab 30. April

Family Guy - Staffel 18 ab 30. April

French Connection II ab 30. April

Ein Jahr vogelfrei! ab 30. April

Groupies Forever ab 30. April

The Deep End - Trügerische Stille ab 30. April

Süd Pazifik - 1959 ab 30. April

Making-of "The Falcon and the Winter Soldier" ab 30. April

Witness to Disaster - Staffel 1 ab 30. April

Neue Serien und Filme im Überblick

Zwischen dem 26. April und dem 2. Mai führt vor allem Netflix die Liste mit den meisten Film- und Serien-Neustarts an. Unter anderem stehen Abonnenten der erste Teil der neunten Staffel von Suits, die Original-Serien Fatma und Sexify sowie Star Trek Beyond zum Strea­men bereit. Darüber hinaus zeigt man Jagd auf Roter Oktober, Die dunkle Seite des Mondes und den Sci-Fi-Krimi-Thriller Anon mit Clive Owen und Amanda Seyfried. Abschließend kön­nen sich Erwachsene auf drei Staffeln von Ash vs. Evil Dead und Kinder auf Die Mitchells gegen die Maschinen freuen.Da Amazon seine Filme und Serien für den Monat Mai noch nicht veröffentlicht hat, sieht die aktuelle Auswahl vergleichsweise klein aus. Dennoch geht mit dem Sci-Fi-Film Voyagers am 30. April ein Amazon-Exklusive auf Sendung, das unter anderem mit Tye Sheridan (X-Men-Reihe), Isaac Hempstead Wright (Game of Thrones) und Lily-Rose Depp (The King) besetzt ist. Bei Disney+ und Star starten hingegen neue Folgen von Grey's Anatomy, Seattle Fire­fighter und Family Guy sowie Filme wie Das Morgan Projekt und The Deep End. Ab dem 30. April gibt es zudem das Making-Of von The Falcon and the Winter Soldier zu sehen.