Prime Video, Netflix & Disney+: Alle Neustarts der Woche im Überblick

In dieser Woche starten die drei bekannten Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ mit mehr als 30 Filmen und Serien. Zu den Highlights zählen unter anderem The Underground Railroad, In­ter­stel­lar, The Woman in the Window und Blockbuster der Alien-Reihe.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 19)

Explained: Geld: Miniserie ab 11. Mai

Men in Black: International ab 11. Mai

The Upshaws: Staffel 1 ab 12. Mai

Oxygen ab 12. Mai

Der Ball der 41 ab 12. Mai

Castlevania: Staffel 4 ab 13. Mai

Move to Heaven: Staffel 1 ab 14. Mai

Love, Death & Robots: Ausgabe 2 ab 14. Mai

Heimgesucht: Unglaubliche Zeugenberichte: Staffel 3 ab 14. Mai

The Woman in the Window ab 14. Mai

Ich bin alle ab 14. Mai

Ferry ab 14. Mai

Das schaurige Haus ab 14. Mai

Dschungel-Beat: Der Film ab 14. Mai

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 19)

Bee Season ab 11. Mai

Inside Man ab 11. Mai

Interstellar ab 12. Mai

Astérix bei den Olympischen Spielen ab 12. Mai

Der Boandlkramer und die ewige Liebe ab 14. Mai

The Underground Railroad - Staffel 1 ab 14. Mai

No Strings Attached ab 14. Mai

Neue Filme und Serien bei Disney+ & Star (KW 19)

High School Musical Das Musical Die Serie - Staffel 2 ab 14. Mai

Gilbert und Saddie - Staffel 1 ab 14. Mai

Alien - Die Wiedergeburt ab 14. Mai

Kleine Lügen auf Bewährung ab 14. Mai

Krieg der Welten - Staffel 1 ab 14. Mai

New Girl - Staffel 1-7 ab 14. Mai

Predators ab 14. Mai

Prometheus - Dunkle Zeichen ab 14. Mai

Ready or Not - Auf die Plätze, fertig, tot ab 14. Mai

Underwater - Es ist erwacht ab 14. Mai

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Auch vom 10. bis 16. Mai 2021 führt Netflix die Liste an Neustarts zahlenmäßig an. Unter den 14 Streifen zeigen sich zum Beispiel die zweite Ausgabe von Love, Death & Robots und die ersten Staffeln von The Upshaws sowie Move to Heaven. Ebenso steht Abonnenten das Drama The Woman in the Window mit Amy Adams, Julianne Moore, Gary Oldman und An­tho­ny Mackie nebst den Filmen Men in Black International und Oxygen zum Streamen zur Ver­fü­gung. Ab dem 13. Mai geht zudem die Horror-Anime-Serie Castlevania in die vierte Staffel.Mitglieder von Amazon Prime Video sehen in den nächsten sieben Tagen hingegen die Ori­gi­nal-Serie The Underground Railroad, in der Oscar-Gewinner Barry Jenkins die Geschichte einer fliehenden Sklavin in den südlichen Vereinigten Staaten des 18. Jahrhunderts und ihr Aufeinandertreffen mit Sklaverei-Gegnern des Schleusernetzwerks "Underground Railroad" erzählt. Hinzu kommen Filme wie Interstellar, Inside Man und Astérix bei den Olympischen Spielen.Disney+ und sein Star-Channel bieten abschließend sieben Staffeln von New Girl, die zweite Staffel von High School Musical und viele Filme der Alien-Reihe. Darunter Die Wiedergeburt, Prometheus und Predators als Basis für das daraus entstandene Crossover. Ebenso sieht man die erste Staffel von Krieg der Welten sowie Gilbert und Saddie.