Microsoft 365: Neues VPN-Feature gibt es ohne Zusatzkosten

Der Redmonder Konzern bietet im Rahmen seines Software-Pakets Microsoft 365 diverse Dienste und Anwendungen, allen voran Office. Nun kommt ein Privatsphäre-Feature dazu, das viele schätzen werden: VPN und das ohne zusätzliche Kosten. Einen Haken gibt es aber.

VPN als Teil der Microsoft Defender-App

Datenschutz ist ein Feature, das in Microsoft Defender für Einzelpersonen enthalten ist. Dieses Feature verschlüsselt Ihren Internetdatenverkehr und blendet Ihre Internetadresse (IP-Adresse) vor neugierigen Augen aus. Es bietet Ihnen ein monatliches Datenlimit von 50 GB (pro Benutzer), um sicher und anonym im Web zu surfen. Microsoft Defender trägt zum Schutz Ihrer Privatsphäre und Sicherheit bei, wenn Sie sich in einem öffentlichen Wi-Fi oder einem nicht vertrauenswürdigen Netzwerk befinden, in dem Ihre Daten und Identitäten offengelegt oder gestohlen werden können. Datenschutz ist einfach zu bedienen, schnell und zuverlässig. Sie können es mit einem einzigen Klick aktivieren und deaktivieren, und es wird automatisch der beste Server für Sie ausgewählt.

Virtual Private Networks sind heutzutage bei Firmen und auch so manchem Privatnutzer Standard, denn sie erlauben es, auf öffentliche Netzwerke zuzugreifen, ohne die Sicherheit des Rechners zu gefährden. Wie Windows Central entdeckt hat, bekommen nun auch Microsoft 365-Abonnenten Zugriff auf einen VPN-Dienst, und zwar ohne extra dafür bezahlen zu müssen.Der Dienst steht derzeit allerdings nur in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Deutschland und Kanada zur Verfügung, laut dem Redmonder Konzern will man aber demnächst weitere Länder nachliefern. Um auf das kostenlose bzw. im Abo inkludierte VPN zugreifen zu können, benötigen die Nutzer von Microsoft 365 Personal sowie Family nur die Microsoft Defender-App. Das bedeutet, dass man diesen Netzwerkschutz auf Windows, MacOS, Android und iOS verwenden kann, da es den Defender für diese Plattformen gibt.>Microsoft dazu in einem Support-Beitrag Einen recht großen Haken hat das Ganze allerdings: Denn man kann das Microsoft 365-eigene VPN nicht dazu verwenden, um sich etwa Zugriff auf Streaming-Inhalte in einem anderen Land zu verschaffen. Denn einen speziellen Server kann man hier nicht auswählen. Dazu kommt, dass folgende Dienste und Angebote ausgeschlossen sind: