Es gibt wieder ein paar interessante Ausblicke auf Neuerungen, die für Microsoft 365 geplant sind. Laut der Roadmap des Unternehmens starten dabei im Kürze neue und verbesserte Funktionen für Outlook und Excel, sowie allgemeine Verbesserungen.

Was die Roadmap verrät

Anmelden per QR-Code

Microsoft Teams - Slack-Konkurrent für Office 365

Auf der Microsoft 365-Roadmap-Website sind eine Reihe von neuen Einträgen für Updates der zahlreichen Produktivitätsanwendungen des Unternehmens zu sehen. Es gibt einiges interessantes, auf das man sich freuen kann. Excel -Benutzer auf dem PC, Mac und im Web werden demnach noch im Juli eine hilfreiche neue Copilot-Funktion erhalten. Microsoft erklärt die Änderung wie folgt:"Wenn ein Benutzer bisher Copilot bat, Änderungen an seinen Tabellendaten vorzunehmen, nahm Copilot diese Änderungen direkt vor. Jetzt antwortet Copilot mit einer Beschreibung der geplanten Änderungen und einer Schaltfläche zum Anwenden". Die Benutzer können die Änderungen vor der Anwendung verfeinern. Dadurch erhalten die Benutzer mehr Informationen und Kontrolle über die Änderungen von Copilot."Web-Benutzer von Outlook erhalten zusätzliche Hilfe, wenn sie im September Copilot zur Erstellung eines Dokuments verwenden: "Der Entwurf mit Copilot wird Informationen aus der Bing-Suche enthalten, was zu Inhalten führt, die genauso aktuell sind, wie die, die man bei der Suche mit Bing im Internet finden würde."Auch bei der Copilot-Entwurfsfunktion tut sich etwas:" Sie müssen nicht mehr auf bestimmte Arten von Unternehmensdaten verweisen, damit Copilot kontextrelevante Inhalte erstellen kann. Personen und Chats müssen weiterhin explizit referenziert werden." Im September soll Outlook weitere Verbesserungen erhalten, dazu gehört ein neues Tastaturkürzel für Windows-Nutzer.Nutzer können im neuen Outlook die Alt-Taste verwenden, um bei der Tastaturnavigation die Shortcut-Tipps aufzurufen. Bisher war dieses Verhalten mit Win+Alt möglich.Im August werden Outlook-Webbenutzer in der Lage sein, schnell ein Konto zu ihrer Outlook-Mobilanwendung hinzuzufügen. Microsoft vereinfacht dafür die Art und Weise, wie Nutzer ihre Microsoft 365 for Work- oder Schulkonten zu Outlook Mobile hinzufügen können, indem sie einen QR-Code erhalten und nicht mehr Nutzernamen und Passwort eingeben müssen.