Twitch überarbeitet seine mobile App grundlegend. Ein neuer Discovery-Feed, eine vereinfachte Navigation und diverse neue Funktionen sollen die Nutzung auf Smartphones verbessern. Doch nicht alle Änderungen dürften bei den Fans auf Gegenliebe stoßen.

Neuer Discovery-Feed als zentrales Element

Vorteile der neuen Twitch Mobile App für Smartphones & Co.

Weitere Neuerungen im Überblick

Clips-Feed: Für Nutzer mit wenig Zeit gibt es nun einen separaten Feed mit kurzen Highlight-Clips.

Für Nutzer mit wenig Zeit gibt es nun einen separaten Feed mit kurzen Highlight-Clips. Stories: Ähnlich wie bei Instagram können Streamer kurze Updates in Form von Bildern oder Videos teilen.

Ähnlich wie bei Instagram können Streamer kurze Updates in Form von Bildern oder Videos teilen. Überarbeitete Navigation: Die App erhält neue Tabs für einfacheren Zugriff auf verschiedene Funktionen:

Die App erhält neue Tabs für einfacheren Zugriff auf verschiedene Funktionen: Browse: Suche nach spezifischen Inhalten oder Kategorien



Activity: Überblick über Benachrichtigungen und private Nachrichten



Profile: Verwaltung von Abonnements und Kontoinformationen



Creator+: Schnellzugriff für Streamer zum Starten von Livestreams oder Erstellen von Stories

Automatische Wiedergabe: Nutzer können nun einstellen, ob Streams automatisch abgespielt werden sollen.

Nutzer können nun einstellen, ob Streams automatisch abgespielt werden sollen. Standardmäßige Stummschaltung: Geöffnete Streams sind zunächst stumm, lassen sich aber in den Einstellungen anpassen.

Geöffnete Streams sind zunächst stumm, lassen sich aber in den Einstellungen anpassen. Bild-im-Bild-Funktion: Ermöglicht das Weiterschauen eines Streams während der Navigation durch die App.

Twitch rollt in dieser Woche ein umfassendes Update seiner mobilen App aus. Die Streaming-Plattform reagiert damit auf die zunehmende mobile Nutzung: Über 50 Prozent der Twitch-Nutzer greifen hauptsächlich per Smartphone auf den Dienst zu, 40 Prozent sogar ausschließlich. Gerade für Neulinge ist das Handy der bevorzugte Einstieg - fast drei Viertel der neuen Zuschauer schauen zunächst auf mobilen Geräten.Das auffälligste Feature der überarbeiteten App ist der neue Discovery-Feed. Dieser ersetzt den bisherigen "Following"-Tab als Startseite und zeigt den Nutzern einen personalisierten Mix aus kurzen Clips, Stories und Livestreams. Dabei werden sowohl Kanäle berücksichtigt, denen der User bereits folgt, als auch Empfehlungen für neue, potenziell interessante Streamer.Für diejenigen, die lieber direkt ihre favorisierten Kanäle sehen möchten, gibt es weiterhin die Option, zum "Following"-Feed zu wechseln. Dieser ist nun über einen Button in der oberen linken Ecke erreichbar.Neben dem neuen Discovery-Feed bringt das Update weitere Verbesserungen:Die Überarbeitung der mobilen App ist Teil einer größeren Strategie von Twitch, um im durchaus hart umkämpften Markt der Videoplattformen konkurrenzfähig zu bleiben. Insbesondere der Erfolg von TikTok und ähnlichen Formaten hat dazu geführt, dass Twitch verstärkt auf kurze, leicht konsumierbare Inhalte setzt.Twitch, 2011 als Ableger der allgemeinen Streaming-Plattform Justin.tv gegründet, hat sich in den letzten Jahren zum führenden Anbieter für Gaming-Livestreams entwickelt. 2014 wurde das Unternehmen für 970 Millionen US-Dollar von Amazon übernommen . Seitdem hat Twitch sein Angebot kontinuierlich erweitert und verzeichnet mittlerweile über 30 Millionen täglich aktive Nutzer.Gleichzeitig steht Twitch unter wachsendem Druck, profitabler zu werden. Erst kürzlich hatte das Unternehmen in einigen Ländern wie Großbritannien und Kanada die Preise für Kanal-Abonnements erhöht - ein Schritt, der in der Community nicht unumstritten war. Zuletzt entließ das Unternehmen rund 500 Mitarbeiter und kürzte die Ausschüttungen an Streamer aus Prime-Abonnements Um das mobile Nutzererlebnis weiter zu verbessern, hat Twitch einige zusätzliche Funktionen implementiert:Während viele Nutzer die Verbesserungen der App begrüßen, gibt es auch kritische Stimmen. Einige langjährige Twitch-User befürchten, dass der Fokus auf kurze Inhalte und Algorithmus-basierte Empfehlungen die Plattform zu sehr in Richtung TikTok verschieben könnte.Zudem bleiben einige Wünsche der Community vorerst unerfüllt. So arbeitet Twitch nach eigenen Angaben noch an Funktionen wie der vertikalen Videoansicht oder der Möglichkeit, den Feed mit Kategorie- und Sammlungsfiltern zu versehen.