Xbox: Microsoft bringt Deadpool-Controller mit Pobacken

Microsoft hat in Zusammenarbeit mit dem Marketing-Team des Films Deadpool einen sehr speziellen Controller für die Xbox entwickelt. Zu­sammen mit einer einmaligen Sonderauflage der aktuellen Xbox Series X verlost man einen Xbox Wireless Controller , der einen "Hintern" hat.

Xbox

Einzelstück für Gewinnspiel

Zusammenfassung Microsoft entwickelt speziellen Xbox Controller mit "Hintern"

Controller ist Teil einer Marketing-Aktion für Deadpool & Wolverine

Technisch entspricht der "Cheeky Controller" einem normalen Xbox-Controller

Controller wird in einem Gewinnspiel verlost, Teilnahme via X/Twitter

Zusätzlich gibt es ein Xbox Series X Paket mit Deadpool-Design zu gewinnen

Erste 1000 Besteller des Xbox Elite Controller erhalten Gratis-Ständer

Natürlich handelt es sich bei dem Controller hauptsächlich um einen Marketing-Gag, mit dem die Redmonder von dem Rummel um den neuen Film Deadpool & Wolverine profitieren, der in Kürze auch in Deutschland ins Kino kommt. Passend dazu hat man dem Controller zwei Pobacken verpasst, die ganz offiziell dem Hinterteil des Anti-Superhelden Deadpool nachempfunden sein sollen.Technisch hebt sich der Deadpool-Controller mit seinem Spezialdesign nicht von einem normalen drahtlosen Xbox-Controller ab. Das Gerät, das man als "Cheeky Controller" bezeichnet, sei wie das "viel diskutierte, perfekt rundliche" Hinterteil von Deadpool geformt, heißt es. Die stählernen Pobacken von Deadpool würden bei dem Controller einen festen und dennoch überraschend komfortablen Halt bieten.Wie so oft wird der Controller nur unter den Teilnehmern eines neuen Gewinnspiels verlost, bei dem Fans weltweit mitmachen können, wenn sie auf X/Twitter dem offiziellen Xbox-Account folgen und den Gewinnspiel-Tweet auf ihrem Profil veröffentlichen. Allerdings winkt im Rahmen der Promotion-Aktion auch noch ein weiterer Gewinn.So verlost Microsoft auch noch ein Paket aus einer Xbox Series X mit einem Deadpool-Design, bei der man zwei Schaumstoff-Nachbildungen der beiden Katana-Schwerter des Filmhelden und zwei Xbox-Controller beilegt. Überdies können die ersten 1000 Kunden, die am 22. Juli 2024 über den Microsoft-Store einen Xbox Elite Wireless Controller Series 2 bestellen, einen speziellen Ständer im Deadpool-Design kostenlos erhalten.