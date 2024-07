Demos feiern Comeback: So verbessert Steam Spiele zum Ausprobieren

Demos von Spielen waren einst aus dem PC-Gaming nicht wegzuden­ken, es gab praktisch keine Veröffentlichung, die man nicht vorher auf diese Weise ausprobieren konnte. Irgendwann einmal verschwanden sie - doch seit einer Weile feiern Demos ein Comeback und Steam hilft mit.

Das Comeback von Demos geht weiter

Fügen Sie Demos zu Ihrer Bibliothek hinzu, ohne sie sofort installieren zu müssen. Bei Demos erscheint jetzt die Schaltfläche "Zur Bibliothek hinzufügen". Damit können Sie die Demo über Ihre Steam-Mobile-App oder anderweitig zu Ihrer Bibliothek hinzufügen, selbst wenn Sie nicht dazu bereit sind, sie sofort zu installieren.

Demos können selbst dann installiert werden, wenn Sie bereits die Vollversion des Spiels besitzen. Das erleichtert hauptsächlich Entwicklern, Demos zu testen. Jedoch vereinfacht es auch für Spieler den Prozess der De-/Installation.

Entfernen Sie Demos von Ihrem Account durch Rechtsklicken auf Verwalten > Vom Account entfernen.

Wenn eine Demo deinstalliert wird, wird diese automatisch von Ihrer Bibliothek entfernt.

Zusammenfassung Demos waren früher Standard im PC-Gaming

Verschwinden der Demos unklar, aber sie kehren zurück

Steam führt großes Demo-Update 2024 ein

Demos können zur Bibliothek hinzugefügt werden

Installation von Demos neben Vollversion möglich

Demos lassen sich einfach entfernen

Demos erhalten eigene Shopseite für mehr Sichtbarkeit

Ein paar Level oder eine bestimmte Zeit ein Spiel anspielen, ohne es kaufen zu müssen: Das war einst Standard in der Gaming-Welt und das war überaus praktisch. Denn man konnte sich selbst ein Bild machen, ob ein Game etwas für einen ist und konnte es danach kaufen oder eben nicht. Das lag u. a. daran, dass man sich früher Datenträger kaufen musste, um sich Spiele ins Haus zu holen. Das erklärt zwar nicht wirklich, warum Demos komplett von der Bildfläche verschwanden, aber die gute Nachricht ist: Sie kommen langsam zurück.Nun hat auch Steam sein "großes Steam-Demo-Update 2024" vorgestellt und dieses richtet sich, wie man dem Namen unschwer entnehmen kann, vor allem an die Präsentation und den Umgang mit Demos auf der Valve-Distributionsplattform. Steam dazu: "Jedes Jahr werden Tausende neue Spieldemos veröffentlicht, besonders im Rahmen der Steam-Spielvorschau. Dabei haben wir im Feedback von Entwicklern und Spielern den Wunsch nach Änderungen des Ablaufs und der Funktionalität bemerkt. Basierend auf diesem Feedback haben wir ein Update zusammengestellt."Kurz gesagt will Steam den Umgang mit Demos für Spieler und Entwickler verbessern und Valve gibt hier folgende Punkte an:Dazu kommt, dass Demos nun eine separate Shopseite bekommen, das soll die Sichtbarkeit einer solchen Version verbessern und Entwicklern auch eine bessere Beschreibung dieser Version zu ermöglichen. Auch Rezensionen einer Demo sind auf diese Weise möglich. Man kann sich dadurch auch benachrichtigen lassen, wenn eine Demoversion veröffentlicht wird.